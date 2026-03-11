Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới

Sáng 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới có 38 thành viên do ông Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch. Phó chủ tịch là ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Thường trực); ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (kiêm Tổng thư ký).

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng; chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án nghiên cứu khoa học; tham mưu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh duy trì và củng cố mối quan hệ về công tác nghiên cứu, trao đổi lý luận với các cơ quan nghiên cứu của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

GS Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Giang Huy



Ông Nguyễn Xuân Thắng 69 tuổi, quê Nghệ An; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Ban Bí thư khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13; trình độ GS. TS Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân tiếng Anh.

Khởi đầu sự nghiệp tại Viện Kinh tế học với vị trí trợ lý nghiên cứu, ông sau đó giữ các cương vị Phó tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới; Phó viện trưởng Viện Kinh tế thế giới thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia.

Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, sau đó giữ chức Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Từ đầu năm 2011 đến năm 2016, ông là Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tháng 4/2016, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; từ tháng 3/2018 làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trong thời gian công tác tại Học viện, ông tham gia chỉ đạo nhiều chương trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng, phát triển hệ thống lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện mô hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông Nguyễn Xuân Thắng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho đến nay.

