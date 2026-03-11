Điều tra, tìm thân nhân một thi thể phân hủy trong bìa rừng

Theo Công an xã Măng Đen, sáng 9/3, người dân địa phương phát hiện một bộ xương người ở bìa rừng (khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và Măng Đen) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Măng Đen cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, Công an phát hiện một bộ xương người đã phân hủy, chưa xác định được nhân thân, giới tính. Gần đó có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng.

Thi thể được phát hiện tại bìa rừng đã bị phân hủy lâu.



Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 4-5 tháng trước, nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định.

...

Công an xã Măng Đen cho biết qua kiểm tra địa giới hành chính, vị trí phát hiện bộ xương nằm ở khu vực hẻo lánh thuộc xã Đăk Kôi. Do đó, đơn vị đã liên hệ với Công an xã Đăk Kôi để phối hợp điều tra vụ việc.

Hiên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Kôi khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người mất tích hoặc dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.

Tác giả: Văn Hà

Nguồn tin: Báo Công Lý

