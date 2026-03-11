Hà Tĩnh: Xử phạt một phụ nữ 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Trước đó, Công an phường Hoành Sơn phát hiện bà H.T.H (SN 1971, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua đoạn video được tạo bởi Al do trang phản động ở nước ngoài đăng tải.

Bà H.T.H tại cơ quan Công an



Tại cơ quan Công an, bà H.T.H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội dẫn đến vi phạm pháp luật, đồng thời viết bản cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an phường Hoành Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân", với số tiền 7,5 triệu đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an khuyến cáo, trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các thế lực thù địch, phản động liên tục gia tăng hoạt động tán phát thông tin xuyên tạc, tin giả, sai sự thật, nhằm gây hoang mang trong Nhân dân. Người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

