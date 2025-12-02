Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM, xây cơ ngơi mới nhiều tiền hơn

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với Ngôi sao, anh đã bán căn biệt thự triệu đô tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Trước đây, căn biệt thự này từng bị đăng tin rao bán với giá 125 tỷ đồng, nhưng thời điểm đó, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận mức giá này.

Căn biệt thự trắng tại TP.HCM mà Đàm Vĩnh Hưng vừa bán

Một số hình ảnh bên trong biệt thự

Theo Đàm Vĩnh Hưng, hiện tại việc bán nhà của anh đã hoàn tất. Giọng ca Lâu đài tình ái không tiết lộ cụ thể giá bán biệt thự, nhưng với độ bề thế và vị trí 2 mặt tiền ở khu đất đắt đỏ, nhiều người ước tính cơ ngơi của anh phải có giá hàng trăm tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng được người chủ mới cho phép sử dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán năm nay. Việc nam ca sĩ quyết định rời xa cơ ngơi từng gắn bó lâu năm khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Dẫu vậy, anh khẳng định đây là một quyết định quan trọng, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình.

... Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng biệt thự đón Giáng sinh lần cuối trước khi chuyển đi

Trò chuyện với phóng viên, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh chấp nhận bán biệt thự vì muốn con trai có cuộc sống tốt và thuận tiện hơn. Ngôi trường mà con trai Mr. Đàm theo học nằm khá xa nhà cũ, mỗi lần di chuyển mất khoảng 45 phút, buộc bé phải dậy sớm hàng ngày. Để con có thêm 30 phút nghỉ ngơi buổi sáng, anh quyết định rời tổ ấm quen thuộc, chuyển đến nơi gần trường học của con.

Hiện tại, quá trình chuyển nhà của Đàm Vĩnh Hưng đang được tiến hành từng bước. Nam ca sĩ thừa nhận công việc này khá mệt mỏi do khối lượng đồ đạc đồ sộ, nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn khi luôn có những người thân bên cạnh giúp đỡ và đồng hành cùng mình.

Hình ảnh căn biệt thự mới mà Đàm Vĩnh Hưng từng bày tỏ anh muốn có

Về cơ ngơi mới, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiều hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất Quận 2 (cũ) giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Nam ca sĩ cũng bày tỏ anh hi vọng sang năm sẽ được giới thiệu tổ ấm mới của mình đến mọi người.

