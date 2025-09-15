Cận cảnh khu vườn rực rỡ sắc hoa của MC Diễm Quỳnh

Gần đây, MC Diễm Quỳnh thường xuyên chia sẻ không gian sống ở ngoại ô, ngập tràn sắc hoa khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Lan Thái bạc màu vì mưa tháng 7. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Nữ MC cho biết, hồng cổ Sapa mùa hè bé xíu. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Hoa quỳnh được mưa nên nở liên tục. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Quỳnh trắng giữa đêm đẹp mê mẩn. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Khoe hoa tự tay trồng, MC Diễm Quỳnh không ngờ có ngày thành người làm vườn mát tay. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Những bông trà đỏ rực, bung nở trước hiên nhà. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Tía tô tím điểm sắc hồng nổi bật. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Na dai bói quả đầu mùa. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn