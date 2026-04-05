Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng ngày 4-4 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Triệu Thị Dung (32 tuổi, trú xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cùng vụ án, một số người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối để phục vụ công tác điều tra.

Theo công an, Dung và 3 người phụ nữ khác từ 34 đến 37 tuổi đã bàn bạc với nhau phát trực tiếp các hành vi khiêu dâm để kiếm tiền. Cả nhóm chuẩn bị công phu, phân công vai trò cụ thể cho từng người.

Sau đó nhóm này sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại di động để tổ chức livestream, phát trực tiếp nội dung "khiêu dâm, kích dục" nhằm thu lợi. Hoạt động được tổ chức theo ca, mỗi ca kéo dài khoảng 4 tiếng, thu hút trên 30.000 lượt người theo dõi. Những người tham gia phải đăng ký trước với tài khoản quản lý.

...

Trong quá trình livestream, chúng nhận "xu" - một loại quà tặng ảo, từ người xem, sau đó quy đổi thành tiền. Chi phí cho mỗi ca livestream dao động từ khoảng 5.600 đến 6.200 xu, tương đương từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.

Khám nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan như điện thoại di động, máy tính, thiết bị chiếu sáng, giá đỡ và các vật dụng phục vụ việc livestream.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao động