Khởi tố người phụ nữ livestream khiêu dâm để thu phí trên mạng

Bà N.T.N.L. (33 tuổi, trú Khánh Hòa) liên quan hành vi phát tán nội dung khiêu dâm trên không gian mạng - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 6-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can N.T.N.L. (33 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) liên quan hành vi phát tán nội dung khiêu dâm trên không gian mạng.

Theo công an, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.N.L. quay và phát trực tiếp (livestream) nhiều video có nội dung khiêu dâm tại một khách sạn ở Đà Lạt. Việc phát trực tiếp nhằm thu hút người xem trả phí, từ đó kiếm tiền trên các nền tảng mạng Internet.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Phòng An ninh điều tra và Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) làm việc với bà N.T.N.L..

Bà L. thừa nhận hành vi làm ra và phát tán video có nội dung khiêu dâm trên mạng.

Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L. về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" .

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ