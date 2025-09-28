Bốn cầu thủ Malaysia bị CLB chủ quản gạch tên sau án phạt của FIFA

Liên quan đến việc bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu một năm, bốn trong số các cầu thủ này đã chính thức bị đội bóng chủ quản gạch tên. CLB Velez Sarsfield (Argentina) đã chính thức xác nhận sẽ tạm thời loại tiền vệ Imanol Machuca khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong vòng 12 tháng dựa theo án phạt của FIFA.

Imanol Machuca cùng sáu cầu thủ nhập tịch Malaysia khác bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng (Ảnh: NST)

Velez Sarsfield cho biết đã nhận được thông báo từ LĐBĐ Argentina và sẽ loại Machuca khỏi mọi giải đấu cho đến khi có thông báo mới: “Cho đến khi nhận được thông báo khác, cầu thủ của chúng tôi sẽ không thể ra sân trong mọi trận đấu của câu lạc bộ”.

Bên cạnh Machuca, ba cầu thủ khác cũng đã bị CLB loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu sau án phạt của FIFA gồm Rodrigo Holgado của America de Cali (Colombia), Gabriel Palmero của Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha) và Facundo Garces của Alaves (Tây Ban Nha).

Dù có trận đấu quan trọng gặp Mallorca trên sân khách tại La Liga nhưng Alaves vẫn gạch tên Facundo Garces. Alaves sau đó nhận thất bại 0-1 trên sân khách.

CLB chủ quản của cầu thủ còn là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel chưa có quyết định cụ thể. Tuy nhiên để tránh rủi ro, các CLB này nhiều khả năng sẽ không sử dụng những cầu thủ bị FIFA phạt cho đến khi có thông báo mới.

