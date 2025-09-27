Ai chỉ điểm cho FIFA vụ Malaysia "nhập lậu" cầu thủ?

Bóng đá Malaysia trở thành tâm điểm của khu vực và quốc tế khi tối 26-9, FIFA công bố án kỷ luật: phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM); phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ: Gabriel, Garcés, Rodrigo, Machuca, Figueiredo, Iraurgui và Hector.

FIFA cho biết FAM đã cố ý giả mạo giấy tờ để nhóm cầu thủ gốc Âu, Mỹ này kịp ra sân thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại lượt đi bảng F vòng loại cuối Asian Cup hôm 10-6.

Ngày 29-6-2025, tờ Disway ID của Indonesia đã gây chấn động khi đưa tin "FIFA phạt nặng FAM vì nhập tịch cầu thủ trái phép"







Ngay sau khi vụ việc chấn động trên được công bố và lan truyền rộng khắp, dư luận Đông Nam Á có nhiều đồn đoán, hướng sự chú ý về phía Indonesia.

Một phần, Indonesia và Malaysia vốn là hai nền bóng đá "kình địch", đang so kè từng điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Quan trọng hơn, Indonesia là nơi phát đi những thông tin đầu tiên về việc FIFA phạt Malaysia.

Cụ thể ngày 29-6, chưa đầy 3 tuần sau trận Malaysia thắng Việt Nam, Disway ID và nhiều tờ báo khác của Indonesia đã đồng loại đăng thông tin FIFA phạt nặng FAM vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái luật.

Thông tin này được truyền thông Indonesia nhắc lại đậm đặc hai tháng sau đó, khi trung vệ gốc Argentina của tuyển Malaysia là Facundo Garces vô tình tiết lộ với báo Tây Ban Nha rằng được nhập tịch nhờ có cụ nội là người Malaysia.

Quy định FIFA chỉ cho phép một cầu thủ nhập tịch và ra sân ngay lập tức cho tuyển Malaysia nếu có quan hệ huyết thống ba đời (ông, bà, cha, mẹ). Trường hợp của là Facundo Garces trái luật.

Trung vệ này sau đó đã nhanh chóng đính chính rằng có ông nội là người Malaysia (chứ không phải cụ nội), đổ cho "lỗi đánh máy".

Vụ việc tạm lắng cho đến ngày 25-9, một ngày trước khi FIFA chính thức công bố án phạt, nhà báo Zulhelmi Zainal (Malaysia) viết trên tài khoản X có gần 50.000 lượt theo dõi: "Một số thế lực nước ngoài đang tìm cách phá hoại tuyển Malaysia vì lo ngại sự trỗi dậy của 'Hổ Malaya'. Những thế lực này được cho là có quan hệ gần gũi với lãnh đạo cấp cao nhất của FIFA".

Bài đăng trên được cho là ám chỉ Indonesia. Những bức ảnh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia tươi cười chụp cùng Chủ tịch FIFA cũng được chia sẻ rộng khắp, tạo nên một "cuộc chiến" giữa cư dân mạng Malaysia và Indonesia.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Tổng thư ký AFC - John Windsor Paul khẳng định tổ chức này chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ FIFA về việc kỷ luật Malaysia.

Tuy nhiên ông Windsor công bố thông tin đáng chú ý, rằng các cầu thủ nhập tịch trước khi ra sân thi đấu cho Malaysia đều đã được FIFA thông qua hồ sơ. Và FIFA sẽ chỉ điều tra, xét lại tư cách của họ nếu có tố cáo từ bên thứ ba.

"Chúng tôi hiện chưa nhận được bất cứ thông tin nào về án phạt hay tố cáo. Những khiếu kiện về tư cách cầu thủ nhập tịch, nếu có, sẽ do FIFA thụ lý", ông Windsor khi đó cho hay.

