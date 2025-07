Bốn cán bộ Công an Hà Tĩnh kịp thời hiến máu cứu người

Tin Hà Tĩnh

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhận được thông tin một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do thiếu máu trầm trọng, bốn cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt để hiến máu, góp phần giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.