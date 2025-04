Bộ ba giá trị hiếm có khó tìm kiến tạo siêu phẩm đầu tư The Komorebi

Điểm đến nghỉ dưỡng trọn 4 mùa

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, năm 2024, thành phố đã đón và phục vụ khoảng 9,1 triệu lượt khách, tăng 14,52% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế cán mốc hơn 1 triệu lượt.

Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu nâng các con số này lên lần lượt 10 triệu lượt với 1,5 triệu khách quốc tế. Đến năm 2030, sẽ là 20 triệu với 2,8 triệu khách quốc tế. Con số tăng trưởng mạnh mẽ cho thấy, Hải Phòng đang là điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc.

Thực tế, sức hấp dẫn của Hải Phòng đã liên tục gia tăng khi thành phố Cảng có thêm sự xuất hiện của điểm đến Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên. Không chỉ là một dự án BĐS cao cấp, Thành phố Đảo Hoàng Gia còn là đô thị đảo nghỉ dưỡng đẳng cấp đầu tiên của Việt Nam, nơi có thể thể khai thác trọn 4 mùa, khắc phục hạn chế của du lịch miền Bắc mùa thấp điểm.

The Komorebi đáp ứng nhu cầu thuê nghỉ dưỡng của nhóm khách hàng cao cấp

Trong đó, The Komorebi - phân khu phong cách Nhật, hội tụ đủ các lợi thế thu hút dòng khách thuê cao cấp. Lợi thế đầu tiên đến từ vị trí. The Komorebi nằm giữa trung tâm đô thị đảo nghỉ dưỡng, đồng thời là “trái tim” của thủ phủ hành chính - kinh tế của Hải Phòng. Từ đây, phân khu dễ dàng trở thành điểm hẹn của cộng đồng cư dân thượng lưu cùng tệp khách du lịch hạng sang trong nước và quốc tế.

Không chỉ sở hữu kiến trúc mang đậm tinh thần Nhật Bản, The Komorebi còn được đầu tư hệ tiện ích đúng chuẩn một “resort sống”. Trong lòng phân khu là bộ đôi công viên Young Garden và Ikigai Park mang đến không gian xanh, sinh thái.

Tiện ích nổi bật nhất của The Komorebi là Ikigai Wellness Center - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Nơi đây cung cấp các dịch vụ khoáng nóng onsen, xông hơi, yoga và thiền định, giúp cân bằng và nuôi dưỡng trọn vẹn thân - tâm - trí. Đây chính là lợi thế đắt giá giúp The Komorebi có thể khai thác tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng gắn liền chăm sóc sức khỏe suốt 4 mùa trong năm.

Tiềm năng tăng giá bền vững

Bên cạnh tiềm năng khai thác cho thuê, kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, The Komorebi còn là kênh đầu tư tích sản đầy hấp dẫn. Phân khu chỉ cung cấp ra thị trường số lượng căn giới hạn tại vùng lõi đảo đô thị - nơi quỹ đất không thể mở rộng thêm. Chính sự giới hạn này tạo nên giá trị tích lũy bền vững cho sản phẩm biệt thự phong cách Nhật, đảm bảo khả năng thanh khoản cao.

...

Tiềm năng tăng giá của The Komorebi còn được củng cố bởi sức bật hạ tầng khu vực cùng tiện ích tại Vinhomes Royal Island. Bến du thuyền cao cấp Royal Marina dự kiến khai trương vào 10/5; VinWonders & Safari sẽ ra mắt đúng vào dịp Tết Thiếu nhi 1/6; “thiên đường mua sắm” Vincom Mega Mall Royal Island mở cửa vào tháng 8/2025. Đặc biệt, cầu Hoàng Gia chính thức thông xe vào tháng 7/2025, sớm hơn dự kiến trước đó 1 tháng. Hạ tầng, tiện ích đồng loạt về đích không chỉ đưa dòng khách dồi dào đổ về The Komorebi mà còn là đòn bẩy thúc đẩy giá trị bất động sản phân khu gia tăng theo cấp số nhân.

Cầu Hoàng Gia sẽ chính thức được thông xe vào tháng 7/2025 sớm hơn một tháng so với dự kiến

Một yếu tố bảo chứng mạnh mẽ nữa cho tiềm năng tăng giá của The Komorebi là thương hiệu chủ đầu tư. Trong hơn một thập kỷ qua, các sản phẩm thấp tầng của Vinhomes luôn duy trì đà tăng giá ổn định, trung bình từ 10 - 15% giá/năm, vượt xa các kênh đầu tư khác.

Chất sống quý tộc tôn vinh vị thế chủ nhân

The Komorebi là phân khu đóng nằm trong lõi trung tâm của “đảo tỷ phú” đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ riêng việc sở hữu một căn biệt thự phiên bản giới hạn tại đây đã được xem là “tuyên ngôn” về vị thế và đẳng cấp sống khác biệt của chủ nhân.

Bên cạnh đó, The Komorebi theo đuổi tinh thần sống đỉnh cao “xa xỉ thầm lặng” đúng chất Nhật. Triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ “komorebi” (có nghĩa là ánh nắng xuyên qua tán cây) hiện diện trong từng chi tiết, từ những hàng phong đỏ dẫn lối, khu vườn thiền thanh tịnh, hồ cá koi yên bình, đến các không gian trà đạo… giúp cư dân được tận hưởng cuộc sống theo cách riêng: thư thái và đầy cảm hứng.

Phong cách sống thượng lưu tại The Komorebi còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ hệ tiện ích hạng sang và những trải nghiệm độc quyền chỉ có tại Thành phố Đảo Hoàng Gia. Đó là những buổi chinh phục bộ môn cưỡi ngựa quý tộc tại Vinpearl Horse Academy, trải nghiệm chơi golf 24/24h tại Vinpearl Golf Hải Phòng, tham gia dạ tiệc trên du thuyền sang trọng hay khám phá kỳ quan thiên nhiên thế giới từ Royal Marina...

The Komorebi kiến tạo phong cách sống mới cho cộng đồng thượng lưu

Hội tụ bộ ba giá trị hiếm có - dòng tiền cho thuê ổn định, tăng giá bền vững và chuẩn sống hàng hiệu cho giới tinh hoa, The Komorebi trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản. Đây cũng là lý do khiến The Komorebi lập kỷ lục thanh khoản với giá trị giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày đầu mở bán.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: vietnamarchi.vn