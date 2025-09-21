Bị la mắng, em ruột đột nhập trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của chị gái

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 16/9, Công an xã Trà My tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Ph. (sinh năm 1993), trú thôn Đồng Trường, xã Trà My, về việc khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại tiệm áo cưới P.L do chị làm chủ (nằm trên đường Hùng Vương, xã Trà My) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm 1 máy ảnh, 2 ống kính và 1 đèn flash chuyên dụng, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trinh sát phối hợp với Công an xã Trà My truy xét đối tượng. Qua trích xuất camera tại hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận một đối tượng nam mặc áo chống nắng nữ màu đen, quần jean đen, đội mũ len, đeo khẩu trang và điều khiển xe máy Vision đột nhập để trộm tài sản.

Chỉ 4 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ Trần Văn Tiên (sinh năm 1998, trú xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng) – nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật liên quan khi đối tượng đang trên đường mang tài sản đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Đáng nói, dù Tiên và bị hại là chị em ruột, nhưng do trước đó, tối 15/9, trong lúc ăn nhậu, giữa Tiên và chị gái xảy ra mâu thuẫn. Bị chị la mắng, Tiên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị.

Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định trước đó, ngày 12/9, Tiên cùng Nguyễn Văn Đệ (sinh năm 1995, trú xã Lãnh Ngọc) đã đột nhập nhà dân, dùng xà beng cạy phá két sắt lấy trộm vàng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tiên và Nguyễn Văn Đệ về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục điều tra, mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

