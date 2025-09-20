Chủ gara cùng nhân viên tr/ộ/m xe đầu kéo mang đi bán

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 3/5, anh Phan Văn Nghĩa (SN 1992, trú tại xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trình báo bị mất trộm xe ô tô đầu kéo hiệu HOWO, màu trắng, biển số Lào UN 2562, trị giá khoảng 510 triệu đồng, khi anh gửi tại bãi đất trống phía sau gara ô tô KingKong (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cũ) từ tháng 2/2025.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Kinh (SN 1986, chủ gara KingKong) là người chủ mưu, đã lấy chìa khóa và giấy tờ xe để chiếm đoạt phương tiện. Sau đó, Kinh nhờ Đinh Trương Hổ (SN 1992, nhân viên gara ô tô) tìm người mua.

Tang vật vụ án.

Sau đó, Hổ liên hệ với Lê Anh Nhật (SN 1987), người dù biết rõ chiếc xe không rõ nguồn gốc nhưng vẫn đồng ý mua với giá 200 triệu đồng. Đồng thời, Nhật rủ thêm Phan Văn Giang và Lê Ánh Sáng (cùng SN 1987, trú tại xã Sơn Hồng) cùng tham gia.

Nhận xe xong, nhóm này đã tháo biển số, phủ bạt giấu xe tại nhà Giang để qua mắt cơ quan chức năng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

