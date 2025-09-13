Bắt “siêu trộm” xe máy từng có tiền án hoành hành khắp tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Doãn (SN 1977, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Doãn.



Theo hồ sơ, ngày 28/8/2025, Công an xã Hương Phố nhận được tin báo của chị Lầu Y Xía (SN 1995, trú tại Bản Thăm Hín, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) về việc chị bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe máy để ở rừng cao su tại thôn 7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Hương Phố đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với Công an xã Hương Xuân, Đồn Biên phòng Bản Giàng và Công an xã Kỳ Thượng để điều tra, xác minh.

...

Dưới sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát hình sự, các tổ công tác đã áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ xác định Nguyễn Văn Doãn là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Doãn khai nhận, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hương Phố xác định, ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Doãn đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm cắp xe máy khác ở nhiều địa bàn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng vụ án, đồng thời thông báo ai là nạn nhân đến trụ sở công an trình báo.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn