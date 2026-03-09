Cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Thế Việt khai gì về việc nhận tiền vụ 100 tấn hàng giả?

Phát hiện 100 tấn thực phẩm chức năng giả, lộ ra nhiều sai phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa – nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Cty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Vụ án này khởi nguồn từ việc bắt giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội vào năm 2025.

100 tấn thực phẩm chức năng giả được phát hiện ở Hà Nội vào tháng 4/2025.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Cùng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ với ông Việt còn có các bị can: Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA nắm 70% cổ phần tại Công ty MediPhar và cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương. Hệ sinh thái doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ hai nhà máy MediPhar và MediUSA, Mạnh sử dụng Công ty Hùng Phương làm đầu mối mở tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc.

Theo quy định, nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng khi nhập khẩu phải có đầy đủ hồ sơ gồm: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, tài liệu phân tích hàng hóa, bản tự công bố sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trong quá trình nhập khẩu, nhiều lô hàng của Công ty Hùng Phương gặp vướng mắc về thủ tục, không được thông quan. Để tháo gỡ, Nguyễn Năng Mạnh đã tìm cách móc nối với cán bộ thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Quá trình móc nối giữa doanh nghiệp và cán bộ để thông quan 4 lô hàng nguyên liệu

Công ty Hùng Phương liên hệ với Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là Phó phòng Giám quản 5 của Cục Giám sát quản lý về hải quan. Tuân báo cáo với cấp trên là Nguyễn Thế Việt, khi đó giữ chức Cục phó Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Xem xét hồ sơ, ông Việt cho rằng “có thể giúp được”, nhưng yêu cầu Tuân làm việc với doanh nghiệp để thống nhất “mức chi phí cụ thể”.

Khoảng cuối năm 2023, Nguyễn Năng Mạnh (cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) gặp Nguyễn Hữu Tuân tại quán cafe Skyline (số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội) để trao đổi cụ thể. Tại đây, Tuân trao đổi với Mạnh và thống nhất mức chi 1,5 tỷ đồng cho Tuân để Tuân "giúp đỡ".

Nguyễn Thế Việt (trái) và Nguyễn Năng Mạnh

Theo kết luận điều tra, số tiền 1,5 tỷ đồng mà Tuân nhận của Nguyễn Năng Mạnh, Tuân đã giữ lại 800 triệu đồng và đưa cho Nguyễn Thế Việt 700 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, cựu Phó Cục trưởng Cục giám sát quản lý về Hải quan - Nguyễn Thế Việt thừa nhận: Được Nguyễn Hữu Tuân báo cáo về trường hợp của công ty Hùng Phương sẽ chi cho Việt số tiền 800 triệu đồng (thực tế Tuân đã nhận 1,5 tỷ đồng từ Hùng Phương) để Cục Giám sát quản lý về hải quan giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Sau đó, Việt lại chuyển cho Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) 50 triệu đồng và trao đổi, thống nhất với Phan Công Chiến về việc Cục Quản lý dược sớm có văn bản trả lời, theo hướng tạo điều kiện để công ty Hùng Phương nhập khẩu được lô hàng nguyên liệu hực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Tuân khai nhận đã nhận từ Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng để giúp thông quan 4 lô hàng. Cụ thể, Tuân đã gặp Mạnh và được Mạnh đưa tiền 2 lần, tổng số 1,5 tỷ đồng. Nhưng sau đó, Tuân báo cáo với cấp trên là Nguyễn Thế Việt rằng doanh nghiệp chỉ chịu chi số tiền 800 triệu đồng.

