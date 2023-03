Bé trai bị ông nội của bạn hành hung ở Hà Nội

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cho biết, Công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị hành hung tại thôn Bạch Thanh.

Bé trai bị ông của bạn hành hung dã man.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch, ngày 11/3, N.D.K. (14 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một bạn cùng lứa khác khi cùng chơi đá bóng. Sau khi về nhà, K. bị ông nội của người bạn tìm đến để "hỏi chuyện".

Hình ảnh từ camera tại nhà K. cho thấy cậu bé bị đánh liên tục vào đầu. Người đàn ông này còn dùng dép tát vào mặt K. dù cậu bé cố gắng né tránh và trốn. Vị này cũng cho biết thêm, gia đình K. đã đưa cậu bé đi khám tại bệnh viện ở Hà Nội và may mắn K. không bị thương tích nào nặng.

Tuy nhiên, gia đình K. đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh hành vi của người đã tấn công cậu bé. Được biết, K. mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ. Hiện vụ bé trai bị ông nội của bạn hành hung dã man đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

