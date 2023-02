Nhóm thanh niên hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt, tiếng la hét thất thanh đầy ám ảnh

Ngày 20/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do người dân ghi lại cảnh nhóm thanh niên lao vào hành hung 2 nhân viên nữ tại gác chắn tàu tại gác chắn Km 789+524 ( số 55 Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng).

Theo hình ảnh đoạn clip, mặc sự ngăn cản của nhiều người xung quanh, nhóm thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá và dùng cả đá ném vào các nhân viên gác chắn. Bên cạnh đó, tiếng la hét thất thanh của nạn nhân cũng khiến người xem ám ảnh.

Thông tin về vụ việc trên Tiền Phong, ngày 21/2, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đang làm rõ vụ việc nhân viên gác chắn tàu bị nhóm người hành hung xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 21h30 ngày 19/2, chị Đặng Thị Nguyệt (27 tuổi) và chị Võ Thị Thùy Trinh (39 tuổi, cùng trú Thanh Khê Đông, Thanh Khê) đang làm nhiệm vụ gác chắn tàu tại gác chắn Km 789+524 ( số 55 Hà Huy Tập) thì có một nhóm thanh niên gồm 4 người đi 2 xe máy (không rõ biển số) đòi vượt qua đường ray trong lúc đang đóng gác chắn nhưng chị Trinh không cho qua.

Sau khi tàu đi qua, gác chắn được mở thì bất ngờ nhóm thanh niên lao vào hành hung chị Trinh. Chị Nguyệt chạy vào can thì nhóm thanh niên này tiếp tục đánh chị Nguyệt. Người nhà chị Nguyệt vào can ngăn thì cũng bị nhóm thanh niên trên tấn công.

Hiện Công an Quận Thanh Kê đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố hình sự các đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn