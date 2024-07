Bắt tạm giam tài xế quê Thanh Hóa đâm vào CSGT Hà Tĩnh

Chiều 26/7, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải (SN 1986), thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định (Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đỗ Khắc Hải tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).



Trươc đó, khoảng 18h ngày 18/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại úy Đoàn Tử Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1 làm tổ trưởng, phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS: 36H–047.96 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 36R–014.24 do Hải điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải cho phép, nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Hải tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngay lập tức, tổ công tác huy động lực lượng, phương tiện truy đuổi chiếc xe do Hải điều khiển.

... Chiếc xe đầu kéo do Hải điều khiển (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).



Mặc dù đã được lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe ở các địa điểm khác nhau trên Quốc lộ 1 nhưng Hải vẫn lách tránh, không dừng phương tiện mà còn điều khiển xe đâm vào đuôi xe CSGT.

Sau quá trình truy đuổi và vây bắt, có nhiều phương tiện phối hợp chặn kín đường nên tổ công tác đã khống chế được tài xế Hải, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh.

Bước đầu, tại CQĐT, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi chống người thi hành công vụ của mình.

Tác giả: Anh Thơ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn