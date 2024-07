CSGT bất chấp nguy hiểm cản người phụ nữ lao ngang đoàn xe ưu tiên

Chiến sĩ CSGT ngăn người phụ nữ chạy xe máy điện cắt ngang đoàn xe ưu tiên. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 1/7, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ngắn ghi lại hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ bảo vệ, phân luồng giao thông để đoàn xe ưu tiên đi qua thì bất ngờ một phụ nữ điều khiển xe máy điện định lao ngang.

Theo diễn diễn biến trong clip, khi phát hiện người phụ nữ định phóng xe băng sang đường, một chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ đã nhanh chóng ra tín hiệu nhưng người điều khiển xe không tuân theo, thấy tình huống nguy hiểm, chiến sỹ này đã lao ra lấy thân mình cản chiếc xe máy lại khiến cả 2 ngã xuống đường.

Chiến sĩ CSGT ngăn người phụ nữ cắt ngang phương tiện qua đoàn xe ưu tiên. (Clip MXH)

Sau khi đoạn video được tung lên mạng, rất đông người dân tỏ ra khâm phục sự nhanh nhẹn và dũng cảm của người chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ; một số khác tỏ ra bất bình với hành vi điều khiển phương tiện giao thông không quan sát của người phụ nữ...

Theo xác minh của PV Báo GD&TĐ, đoạn video nói trên được ghi lại vào khoảng 7h42 sáng nay (1/7) tại vị trí ngã 4 giao giữa đường Vũ Quang với tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận TP Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, sau sự cố không có người bị thương.

