Bắt nữ hiệu trưởng trường mầm non để điều tra vụ lấy tiền phụ huynh góp thuê người nấu ăn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 10-6, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xác nhận công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà V.T.H.T. - hiệu trưởng Trường mầm non Quý Sơn số 2, huyện Lục Ngạn.

Việc này nhằm điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan bà T..

Theo vị lãnh đạo này, lực lượng chức năng ban đầu xác định số tiền nữ hiệu trưởng này chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

"Cơ quan công an tiếp tục xem xét những hành vi, những người có liên quan", vị này cho hay.

Như báo chí đưa tin, hiệu trưởng Trường mầm non Quý Sơn số 2 đã khai khống 3 người không tham gia nấu ăn cho trẻ song vẫn được chi tiền lương đều đặn theo danh sách chi lương.

Hành vi của bà T. có dấu hiệu chiếm đoạt tiền do phụ huynh đóng góp khi thuê nhân công nấu ăn.

...

Danh sách được trường thuê và chi trả lương là 9 người/tháng song chỉ có 6 người thực sự đang làm việc.

Còn 3 người khác có tên trong danh sách nhận lương song không làm việc như hồ sơ hợp đồng.

Trong năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn về thực hiện một số nội dung chuyên môn về giáo dục mầm non.

Ngoài ra trong việc tổ chức bán trú, sở quán triệt tuyệt đối không để xảy ra đơn thư khiếu nại và chỉ đạo các hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra sai sót trong tổ chức và quản lý bán trú.

Tác giả: HÀ QUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ