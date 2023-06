Bắt đối tượng lừa đảo chạy án ‘thoát tù chung thân’ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Tin Hà Tĩnh

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Vũ Anh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.