Bắt bà chủ 3 cơ sở massage cho nữ tiếp viên chiều khách "tới bến"

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Dung (biệt danh "Chị Hai", SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh) về tội Chứa mại dâm.

Liên quan đến vụ án, thuộc cấp của "nữ quái" Dung là Nguyễn Duy Lam (SN 1972, quê An Giang); Trần Thị Chuyền (SN 1994, quê Bạc Liêu); Nguyễn Hồng Phúc (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Của (SN 1983, quê Hậu Giang) cũng bị bắt về tội danh trên.

Dung hiện là chủ 3 cơ sở massage ở huyện Bình Chánh gồm: Tây Đô, Phát Tài, Ngọc Dung.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện Bình Chánh phát hiện tại 3 cơ sở massage do Dung làm chủ có hoạt động nữ tiếp viên mua bán dâm với khách ngay tại chỗ. Công an huyện xác lập chuyên án để đấu tranh.

Thu thập tài liệu, các trinh sát xác định bà Dung thuê Phúc, Chuyền làm quản lý quán Tây Đô, Của làm quản lý quán Ngọc Dung và Lam làm quản lý cơ sở Phát Tài. Các sơ sở được cấp phép massage, xông hơi.

Tuy nhiên, thấy việc cho nhân viên "tới bến" với khách sẽ thu nhiều lợi nhuận nên Dung "bật đèn xanh".

Theo đó, nhóm cầm đầu tuyển các nhân viên qua các bài đăng tuyển dụng hoặc được các nhân viên cũ giới thiệu. Những nhân viên này không được nhận lương tháng mà ăn chia 50% trên số tiền vé.

Riêng loại vé có "đi khách" thì tiếp viên sẽ nhận được 500.000 đồng, số còn lại là của Dung và các quản lý.

Nhằm theo dõi, quản lý hoạt động của các cơ sở mỗi ngày, Dung lập ra các nhóm zalo mang tên "Massage Phát Tài", "Massage Ngọc Dung" và "Massage Tây Đô" gồm Dung và các thành viên là quản lý, nhân viên theo từng điểm kinh doanh.

Mọi công việc liên quan đến hoạt động massage đều phải nhắn lên nhóm Zalo để Dung biết chỉ đạo. Khi có khách vào massage thì quản lý phải nhắn tin số hiệu nhân viên, loại vé lên nhóm của điểm kinh doanh, cuối ngày quản lý ghi vào sổ theo dõi, tập hợp tiền đem về điểm Massage Phát Tài giao cho "Chị Hai"…

Ngày 19/12, trinh sát ập vào tiệm massage Phát Tài bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang "tiếp khách" với giá vé 1,2 triệu đồng/người. Tại cơ sở Ngọc Dung, cảnh sát bắt quả tang 3 nữ nhân viên đang có hành vi tương tự.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

