Bão Toraji mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, tối nay vào Biển Đông

Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to Dự báo từ đêm nay đến đêm 12-11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 6 giờ đồng hồ. Ngày và đêm 12-11, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Sáng 13-11, ở khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.