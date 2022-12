‘Bạn đồng hành' quen mà lạ giúp khỏe đẹp từ bên trong

Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài đang dần trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm. Với mọi đối tượng, lứa tuổi, giới tính, việc chăm sóc bản thân đều quan trọng và cần đặt lên hàng đầu. Để giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, vẻ ngoài tươi tắn, bạn có thể lưu lại các tip được chia sẻ trong bài viết này.

Nhịp sống hiện đại dễ khiến người trẻ mải mê chinh phục mục tiêu công việc mà đôi lúc bỏ bê việc chăm sóc bản thân, tái tạo năng lượng.

Với deadline dày đặc, nhiều người luôn trong tình trạng thiếu ngủ, ngủ không sâu giấc. Thanh An (quận 1, TP.HCM) là một trong những trường hợp đó. Sau thời gian dài chạy đua với công việc, sức khỏe của An có dấu hiệu đi xuống rõ rệt. Nửa năm trước, trong đợt khám sức khỏe định kỳ, Thanh An nhận được lời khuyên điều chỉnh thói quen sống, ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ từ bác sĩ.

Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.



Ý thức được tính nghiêm trọng của việc bỏ bê sức khỏe, cô nghiêm khắc với bản thân hơn, quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần và nâng cao thể chất. Theo đó, An duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, dành thời gian đi du lịch, trò chuyện cùng bạn bè để tinh thần thêm lạc quan, thoải mái. Cô cũng cố gắng luyện tập thể dục, thể thao đều đặn mỗi ngày, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Chế độ ăn uống hợp lý giúp người trẻ đẩy lùi bệnh tật. Ảnh: Clark Douglas.



An cho biết một chế độ ăn bổ sung nhiều trái cây, rau, ngũ cốc và sữa tươi, sữa chua… cung cấp lượng vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe dẻo dai, đồng thời mang đến làn da tươi tắn, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

“Làm bạn” với sữa chua ăn mỗi ngày

Sau thời gian duy trì lối sống khoa học, An nhận thấy không chỉ được cải thiện các vấn đề về sức khỏe mà làn da cũng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn. Từ một cô gái "workaholic" (tạm dịch: nghiện công việc), Thanh An giờ biết cân bằng cuộc sống hơn.

Nhìn lại bộ bí kíp sống khỏe của mình, An đặc biệt tâm đắc với việc bổ sung sữa chua vào bữa xế mỗi ngày. Theo Thanh An, đây cũng là bí quyết sống khỏe, hạnh phúc của người dân Bulgary. Tại Bulgary, người dân đưa sữa chua vào hầu hết món ăn và trong tất cả bữa ăn hàng ngày, thậm chí họ sẽ ăn một cốc sữa chua trước khi ngủ. Trẻ con ở đất nước này được tập cho ăn sữa chua từ khi còn bé, bằng cách trộn cùng các loại trái cây.

Theo tài liệu của Hội đồng Sáng kiến Dinh dưỡng về Sữa chua (YINI), sữa chua chứa lượng lớn men vi sinh. Khi vào đường tiêu hóa, men vi sinh sẽ giúp cải thiện cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ lợi khuẩn phát triển và ức chế hại khuẩn. Nhờ thế, các hại khuẩn bị hạn chế khả năng gây ra các bệnh cho đường tiêu hóa. Không những thế, vì 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột nên chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe cũng là cách để đề kháng khỏe, từ đó giúp phòng xa bệnh tật.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bên cạnh nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa, ăn sữa chua hàng ngày cũng là một cách làm đẹp từ bên trong. Sữa chua dễ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể, nhờ thế giúp làn da sáng, mịn hơn.

Nói thêm về món ăn dinh dưỡng khoái khẩu của mình, An cho biết vì chuộng vị thanh nhẹ nên cô chọn sữa chua ăn loại ít đường của Vinamilk. Với việc giảm 1/4 lượng đường, sản phẩm mang đến hương vị thanh mát, dịu nhẹ hơn mà vẫn giữ nguyên thành phần dinh dưỡng để vừa giúp đẹp da, vừa khỏe hệ tiêu hóa, lại đảm bảo năng lượng cho ngày làm việc.

Dòng sữa chua ăn ít đường của Vinamilk có thể kết hợp cùng ngũ cốc, trái cây để mang đến bữa ăn lành mạnh giàu dinh dưỡng.



Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng “eat clean”, duy trì một lối sống lành mạnh, những sản phẩm tốt cho sức khỏe như sữa chua ăn Vinamilk được lòng nhiều bạn trẻ như Thanh An. Ngoài ra, Vinamilk còn có nhiều loại dòng sữa chua mới với đa dạng hương vị “trendy”, đáp ứng đa dạng gu thưởng thức cũng như chăm sóc sức khỏe của giới trẻ hiện đại.

