Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo phát biểu tại hội nghị không quá 50 phút

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký kết luận về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu hội nghị phải tập trung thảo luận nội dung chính, không trình bày lại tài liệu đã gửi và các phát biểu cần đi thẳng vào vấn đề, tránh kể thành tích hoặc diễn giải dài dòng.

Thời gian họp được ấn định cụ thể. Hội nghị quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị và các chủ trương lớn không quá nửa ngày; hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ không quá một ngày; hội nghị quan trọng của bộ, ngành, địa phương không quá 1,5 ngày. Mỗi cơ quan phải tổ chức tối thiểu 60% hội nghị trực tuyến và không tổ chức những hội nghị không thật cần thiết hoặc nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Ban Bí thư yêu cầu triệt để tiết kiệm, giảm 10% số hội nghị mỗi năm. Cấp tỉnh không tổ chức quá hai hội nghị toàn tỉnh, cấp xã không quá ba hội nghị toàn xã, trừ trường hợp đặc biệt. Việc mời đại biểu phải đúng thành phần theo khối Đảng, chính quyền, cơ quan dân cử hoặc đoàn thể; hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị triệu tập chỉ gồm Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Những hội nghị nội bộ của bộ, ngành, địa phương sẽ không mời đại biểu Trung ương hoặc địa phương khác.

...

Cùng với đó, Ban Bí thư giao các cơ quan, địa phương tinh giản 15% văn bản hành chính so với năm trước. Những nội dung đã phân cấp, phân quyền phải được đánh giá, chuẩn hóa; cấp dưới được giao thẩm quyền phải chủ động thực hiện, không đùn đẩy hoặc xin ý kiến những việc thuộc trách nhiệm. Một nhiệm vụ chỉ giao một đầu mối chủ trì, với yêu cầu rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Kết luận nhấn mạnh cấp trên không can thiệp trái quy định vào công việc của cấp dưới; cấp dưới không ỷ lại, phải tự quyết các nội dung trong thẩm quyền và chỉ báo cáo khi gặp khó khăn vượt quá khả năng xử lý.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net