Lãnh đạo xã Hòa Thịnh lên tiếng về thông tin mạng xã hội nói 'lũ làm hàng trăm người c.h.ế.t'

Sáng nay, người dân vùng lũ Hòa Thịnh đi xe công nông để vào sâu trong thôn xóm vẫn còn bị ngập - Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng nay 22-11, nước lũ tại khu vực xã Hòa Thịnh (vùng rốn lũ thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục rút xuống, nhiều người dân đi xe máy tiến sâu vào khu vực cổng chào, sau đó lội nước về thăm nhà.

Bà Lê Thanh Hương (38 tuổi, người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho hay: "Đã 3 ngày tôi chưa liên hệ được với mẹ già và các con. Nghe tin nước rút bớt nên chạy về liền thăm mọi người ra sao. Tôi lo hổm giờ không ngủ được".

Hòa Thịnh là xã bị ngập sớm, ngập sâu và cô lập kéo dài ở khu vực này. Từ hôm qua (21-11), nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng nơi này có vụ sập nhà lầu làm hàng chục người đang trú lũ thiệt mạng, hay các thông tin cho rằng nơi đây có hàng trăm người chết.

Trong báo cáo mới nhất của tỉnh Đắk Lắk ngày 21-11 về thiệt hại cũng không nêu cụ thể số người chết do lũ ở tỉnh này, mà chỉ nêu là "toàn tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp chết, mất tích".

Sáng sớm 22-11, chúng tôi liên lạc với ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh - để hỏi thực hư về thông tin trên mạng xã hội đã nêu. Ông Hoại cho hay khi nước rút dần, địa phương sẽ thực hiện công tác thống kê thiệt hại, trong đó có thiệt hại về người.

"Hiện nay có những thông tin xã Hòa Thịnh chết hàng trăm người, hay nhiều người trú trong nhà lầu gần chợ bị lũ làm sập chết, đây là những thông tin giả, chưa được kiểm chứng, vì vậy người dân cần tỉnh táo", ông Hoại nhấn mạnh.

Trước đó vào chiều 21-11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Hiền - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh - cho biết nước lũ dâng cao khiến người dân bất ngờ không kịp di dời. Bên cạnh đó, phương tiện ứng cứu đưa về cũng chưa kịp thời và gặp khó khăn trong tiếp cận, không xác định được đường nên việc cứu hộ chậm. Đến khi nước lũ dâng cao thì địa phương bị động, “vỡ trận”.

Ông Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cũng cho biết hiện công tác cứu hộ, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ sâu vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Các xe hàng cứu trợ tập kết khu vực gần nhất để có thể kịp thời tiếp tế người dân.

"Hiện tại các thôn vẫn còn ngập sâu như Mỹ Cảnh, Mỹ Lâm... Do thông tin liên lạc tại các thôn bị gián đoạn nên chưa thể cập nhật số người tử vong do mưa lũ", ông Hiền nhìn nhận.

