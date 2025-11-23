9 ngày cuối nhận ưu đãi “max level” trong tháng 11 khi mua “xe của năm” VinFast VF 5

Dễ mua, dễ nuôi

Thị trường ô tô Việt Nam hiện có hàng loạt lựa chọn trong phân khúc giá 500 triệu đồng, vốn phù hợp cho cả khách hàng mua xe lần đầu phục vụ gia đình cũng như các tài xế muốn tối ưu chi phí để chạy dịch vụ. Trong số các mẫu xe trên thị trường, VinFast VF 5 đang là cái tên nổi bật nhất bởi trang bị, vận hành vượt xa các mẫu xe xăng cùng phân khúc, trong khi chi phí tối ưu hơn hẳn.

Riêng về chi phí sở hữu, nhiều khách hàng Việt khẳng định, ngoài mức giá hợp túi tiền, loạt ưu đãi đi kèm của VinFast giúp khách hàng tiết kiệm được khoản tiền lớn.

Cụ thể, hiện tại người mua được giảm 4% giá xe theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, tương đương hơn 20 triệu đồng; hỗ trợ đổi từ xe xăng sang xe điện với ưu đãi tới 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng quà trị giá 10 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Riêng trong tháng 11/2025, khách hàng còn được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 12 triệu đồng, miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Tính ra, tổng giá trị ưu đãi với khách hàng mua xe trong tháng 11 lên tới hơn 55 triệu đồng.

Đặc biệt, VinFast và GSM hiện có chương trình dành cho các tài xế chạy dịch vụ, giúp khách hàng có thể vay 100% giá trị xe trong vòng 5 năm và trả góp niên kim cố định 10,6 triệu đồng/tháng. Tài xế khi chạy độc quyền cho Xanh SM Platform sẽ được hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng.

Không chỉ dễ mua, với VF 5, việc “nuôi” xe cũng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (Hà Nội), một tài xế chạy dịch vụ cho biết, sau hơn 2 năm chạy xe, anh chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định mua xe. Việc chuyển sang VF 5 giúp anh và nhiều tài xế dịch vụ có thể tiết kiệm gần 10 triệu đồng/tháng nhờ vào việc không mất tiền đổ xăng như trước.

Ngoài ra, theo anh, chi phí bảo dưỡng của VF 5 cũng chỉ bằng 1/3 - 1/4 so với xe xăng do không cần thay dầu, bugi, lọc gió... Trước đây khi còn đi xe xăng, tần suất bảo dưỡng dày đặc, cộng với chi phí mỗi lần bảo dưỡng cao là gánh nặng không nhỏ với anh. Từ khi sử dụng VF 5, trải nghiệm với anh là hoàn toàn nhẹ nhõm.

Từ tân binh tới chiếc xe “vạn người mê” cùng loạt giải thưởng đình đám

Với sự vượt trội về chi phí sở hữu, sử dụng cho một mẫu xe chất lượng, những con số biết nói về VF 5 là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mẫu xe điện nhà VinFast.

Với hơn 35.000 chiếc bán ra trong 10 tháng đầu năm 2025, doanh số hàng tháng của VinFast VF 5 luôn nằm ở vị trí dẫn đầu thị trường tại Việt Nam. Mẫu xe này đã vượt qua doanh số của chính mình trong cả năm ngoái và đang hướng tới tổng số lượng bán ra gấp khoảng 10 lần so với các đối thủ chạy xăng trong phân khúc.

Reviewer Johnny Tới Nguyễn (kênh YouTube Johnny & SuperCar Vlog) đánh giá VF 5 trở nên ăn khách và là một chiếc xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng nhờ không gian rộng rãi. “Với gia đình trẻ, hai vợ chồng hoặc gia đình có hai trẻ em thì hàng ghế thứ 2 và cốp chứa đồ hoàn toàn phù hợp”, reviewer này nói thêm. Kể từ khi ra mắt đến nay, VinFast VF 5 đã trở thành chiếc xe “vạn người mê” và gặt hái nhiều giải thưởng uy tín.

Tại Gala Better Choice Awards (BCA) diễn ra vào tháng 10/2025, VinFast VF 5 - Herio Green đã được vinh danh ở hạng mục “Xe Dịch vụ của năm” thuộc hệ thống Car Choice Awards (CCA) - chương trình được tổ chức thường niên với sự tham gia chấm điểm của các chuyên gia uy tín trong ngành. Trước đó, VinFast VF 5 cũng được vinh danh là xe có hiệu quả kinh tế tốt nhất năm 2024 và xe dưới 500 triệu đồng tốt nhất tại giải thưởng “Xe của năm 2024” do cộng đồng Otofun và Otosaigon tổ chức.

Các danh hiệu cho thấy giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao khả năng tối ưu chi phí sở hữu - vận hành cũng như tính đa dụng của VF 5. Việc mẫu xe này bán tốt và được người dùng lựa chọn nhiều cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp VF 5 đáp ứng các tiêu chí của hội đồng chuyên môn.

Vượt khỏi phạm vi của một mẫu xe thông thường, VF 5 đã trở thành hiện tượng trong phân khúc xe điện phổ thông khi mang tới thay đổi lớn về xu hướng di chuyển của cả khách hàng cá nhân và tài xế chạy dịch vụ.

Trong tháng 11/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5), đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với lãi suất thông thường. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ đại lý phân phối VinFast gần nhất.

