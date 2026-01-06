Loạt xe mới đổ bộ Việt Nam trước Tết: Đủ cả điện, hybrid, xăng dầu, giá chủ yếu trên dưới 1 tỉ đồng

Honda CR-V hybrid sẽ chuyển sang lắp ráp và thêm bản mới - Ảnh minh họa: Đại lý

Hàng loạt xe mới dồn dập ra mắt ngay trong tháng 1-2026 đón làn sóng mua sắm trước Tết.

Honda CR-V hybrid (bản lắp ráp)

Một hình ảnh rò rỉ cho thấy Honda CR-V e:HEV 2026 tại Việt Nam có thể sẽ được điều chỉnh đáng kể. Theo đó, cấu hình hybrid dự kiến bổ sung thêm phiên bản L bên cạnh bản RS, với giá bán thấp hơn tối thiểu khoảng 50 triệu đồng, trong khi bản RS nhiều khả năng giữ nguyên mức 1,259 tỉ đồng. Phiên bản L có thể được cắt giảm một số trang bị so với RS nhằm tăng khả năng tiếp cận.

Theo chia sẻ từ đại lý, Honda CR-V e:HEV 2026 dự kiến ra mắt và bàn giao xe cho khách hàng trong tháng 2-2026, trước Tết, đồng thời chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Thái Lan.

Về vận hành, Honda CR-V e:HEV 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô tơ điện, cho tổng công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn 335Nm, đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Hilux

Theo thông tin từ các đại lý phía Bắc, Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 19-1-2026, và hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc.

Xe được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối với ba phiên bản gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT, mức giá tạm tính dao động từ dưới 700 triệu đến gần 1 tỉ đồng.

Toyota Hilux thế hệ mới đang là hàng "hot" được chờ đợi trong phân khúc bán tải - Ảnh: Autolife

Cả ba phiên bản Hilux 2026 nhiều khả năng chỉ sử dụng động cơ diesel 2.8L, thay thế cho máy 2.4L trước đây. Động cơ này cho công suất khoảng 204 mã lực, mô-men xoắn 500Nm trên bản số tự động 6 cấp và 420Nm trên bản số sàn 6 cấp.

Về thiết kế, Hilux mới giữ lại phom dáng tổng thể quen thuộc nhưng phần đầu và đuôi xe được làm mới hoàn toàn, với cụm đèn mảnh hơn, tạo hình đầu xe góc cạnh và lưới tản nhiệt sơn đồng màu thân xe.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại, lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado, với vô lăng mới, hai màn hình 12,3inch, phanh đỗ điện tử và hệ thống âm thanh JBL trên phiên bản cao cấp.

Đáng chú ý, phiên bản cao nhất của Hilux 2026 dự kiến được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0, giúp mẫu bán tải này gia tăng khả năng cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger trong phân khúc.

VinFast VF 3 Plus

Theo tiết lộ từ tư vấn bán hàng, VinFast VF 3 dự kiến có thêm phiên bản Plus với một số trang bị được nâng cấp so với bản Eco.

Cụ thể, phiên bản này có thể được bổ sung gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, ốp la-zăng và camera lùi, giúp người dùng hạn chế nhu cầu nâng cấp bên ngoài.

VinFast VF 3 sẽ có một số trang bị nâng cấp mà trước đây người dùng thường phải độ thêm - Ảnh minh họa: Đại lý

Giá bán tạm tính của VF 3 Plus vào khoảng 315 triệu đồng, cao hơn khoảng 13 triệu đồng so với bản Eco. Phiên bản này được cho là sẽ ra mắt và bắt đầu bàn giao trong đầu năm 2026, dù hiện VinFast vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Trước đó, VinFast VF 3 đã được điều chỉnh giá lên 302 triệu đồng, đồng thời nâng cấp vô lăng mới và bổ sung màn hình hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto

...

Các thông số kỹ thuật cơ bản vẫn được giữ nguyên, gồm động cơ công suất 30kW, pin LFP dung lượng 18,64kWh, tầm hoạt động khoảng 215km và khả năng sạc nhanh từ 10 - 70% trong 36 phút.

VinFast Limo Home/Family

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về một mẫu MPV có ngoại hình tương đồng VinFast Limo Green nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết, làm dấy lên đồn đoán về phiên bản cao cấp hơn mang tên Limo Home hoặc Limo Family.

Sẽ có thêm một bản cao cấp hơn của Limo Green với tên gọi đồn đoán là Limo Home hoặc Limo Family - Ảnh minh họa: Đại lý

Theo các nguồn tin chưa chính thức, VinFast Limo Home/Family có thể dễ nhận diện nhờ bộ mâm 19inch thiết kế mới, đèn định vị ban ngày LED dạng cánh chim tương tự VF 8 và VF 9, cùng gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp xi nhan.

Không gian nội thất được cho là có nhiều nâng cấp, bao gồm ghế bọc giả da, điều hòa hai vùng, vô lăng tích hợp đầy đủ nút bấm và cần số được chuyển ra sau vô lăng, thay cho núm xoay trên bệ trung tâm. Xe dự kiến trang bị màn hình giải trí kích thước 10,1inch.

Về vận hành, Limo Home/Family nhiều khả năng giữ nguyên hệ truyền động điện của Limo Green, với động cơ công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280Nm, dẫn động cầu trước.

Bộ pin dung lượng 60,13kWh cho tầm hoạt động khoảng 450km theo tiêu chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc nhanh từ 10 - 70% trong khoảng 30 phút. Hiện VinFast vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về các thông tin này.

Lynk & Co 03

Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, Lynk & Co 03 phiên bản tiêu chuẩn đã bắt đầu nhận đặt cọc tại các đại lý, với giá dự kiến từ hơn 800 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với bản hiệu suất cao 03+. Mẫu xe này được cho là sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2026.

Phiên bản 03 thông thường sẽ cạnh tranh với Civic và Elantra - Ảnh minh họa: AI Car

So với 03+, bản tiêu chuẩn được tinh giản về ngoại hình khi loại bỏ cánh gió, khuếch tán gió và ống xả kép, đồng thời sử dụng bộ mâm 18inch nhưng vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng. Không gian nội thất tiếp tục theo hướng hiện đại, với hai màn hình cỡ lớn, ghế thể thao và các trang bị tiện nghi ở mức đủ dùng.

Phiên bản này dự kiến trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất khoảng 178 mã lực và mô-men xoắn 196Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hệ thống an toàn được nhấn mạnh với gói hỗ trợ lái ADAS.

Lynk & Co 900

Lynk & Co 900 liên tục xuất hiện tại các sự kiện gần đây của hãng tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý nhất là lần trưng bày đầu tiên tại lễ ra mắt mẫu 08 vào cuối tháng 10.

Động thái này cho thấy tham vọng của Lynk & Co trong việc mở rộng dải sản phẩm SUV hybrid cắm sạc tại thị trường trong nước. Dù chưa mở bán chính thức, mẫu xe được hé lộ sẽ ra mắt Việt Nam vào đầu năm nay.

Lynk & Co tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam - Ảnh: Đại lý

Lynk & Co 900 là mẫu SUV lớn nhất từng được thương hiệu này phát triển, sử dụng nền tảng SPA Evo chung với Volvo, sở hữu kích thước tiệm cận các dòng SUV full-size châu Âu.

Tại thị trường Trung Quốc, xe được trang bị hệ truyền động PHEV cho công suất hơn 800 mã lực, tầm hoạt động thuần điện khoảng 220km và tổng quãng đường di chuyển vượt 1.400km. Khoang nội thất định hướng cao cấp, nổi bật với cấu hình 6 ghế độc lập cùng loạt tiện nghi sang trọng.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ