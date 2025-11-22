VinFast VF 6: Vì sao chuyên gia trong nước và quốc tế đều chung nhận định 'đáng tiền'?

Giới chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá, VinFast VF 6 là một chiếc xe điện mạnh mẽ, nhiều công nghệ và là món hời khó bỏ qua.

Nhiều lý do để “liêu xiêu”

Điều đầu tiên gây ấn tượng với hầu hết các reviewer chính là hiệu năng vận hành vượt trội của VinFast VF 6, đặc biệt là phiên bản Plus. Kênh GearUpVN không ngần ngại nhận định đây là “chiếc xe mạnh nhất phân khúc B-SUV tại Việt Nam” với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Sức mạnh này không chỉ nằm trên giấy tờ mà còn mang lại trải nghiệm thực tế đầy phấn khích. Ngay cả kênh Autocar India của Ấn Độ cũng nhận định, sức mạnh động cơ của VF 6 là “dư thừa” cho những tình huống tăng tốc mạnh mẽ.

Đặc tính này của VF 6 đã chinh phục rất nhiều chuyên gia nhờ cảm giác lái đầy cảm xúc và có hồn nhất phân khúc. “Chân ga, vô-lăng đều mang đến cảm giác lái đầy cảm xúc và chân thực. Tốt hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc”, reviewer Phùng Thế Trọng của kênh GearUpVN đánh giá.

Đặc biệt, chất lượng khung gầm của VF 6 đã chinh phục cả những reviewer quốc tế khó tính. Gavin D'Souza từ Autocar India nhận xét, hệ thống treo của xe mang lại cảm giác “chắc nịch”, tạo sự vững chãi, đầm chắc khi vận hành.

Bên cạnh đó, VF 6 còn ghi điểm mạnh mẽ với hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên phiên bản Plus. “Xe quá thông minh, giúp việc lái xe trên cao tốc trở nên cực kỳ nhàn nhã và an toàn. Nhiều tiện nghi cao cấp thường chỉ thấy trên xe sang”, kênh Tony Phùng nhận định.

Ở phân khúc B-SUV, VF 6 có hàm lượng tiện nghi top đầu. Trong đó, Autocar India đặc biệt ấn tượng với tính năng ghế trước có thông gió, trang bị được đánh giá là “thấu hiểu” thị trường châu Á.

Chi phí sở hữu, dịch vụ hậu mãi hàng đầu bỏ xa phân khúc

Yếu tố quyết định khiến VF 6 được gọi là “món hời” chính là bài toán kinh tế tổng thể, với mức giá niêm yết chưa tới 750 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng còn được ưu đãi thêm 2% khi mua xe trực tuyến qua website vinfastauto.com. Bên cạnh đó là ưu đãi 4% trong chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi 15 triệu đồng, quy ra điểm VinClub của chương trình Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh, tặng 15 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang điện.

Cùng với chính sách miễn lệ phí trước bạ áp dụng cho xe điện, giá lăn bánh của VF 6 thậm chí còn thấp hơn mức giá niêm yết. Ngoài ra, chi phí vận hành xe cũng được đánh giá là rất thấp với chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027, và chi phí bảo dưỡng chỉ bằng một phần nhỏ so với xe xăng.

Một trong những nỗi băn khoăn trước đây của người dùng xe điện là sạc pin cũng được giải quyết triệt để. VinFast sở hữu hệ thống trạm sạc có mật độ dày đặc với 150.000 cổng sạc trên toàn quốc phủ khắp từ thành phố lớn đến các xã miền núi. Trải nghiệm thực tế cho thấy, việc tìm trạm sạc vô cùng dễ dàng, tốc độ sạc cũng rất nhanh, chỉ 15-20 phút để thoải mái di chuyển - khoảng thời gian vừa đủ cho một lần nghỉ ngơi, uống cà phê trên đường dài.

Chính sách hậu mãi của VinFast cũng là thế mạnh, gây kinh ngạc với các chuyên gia quốc tế. Reviewer Ajit Godse từ Ấn Độ gọi gói bảo hành 7 năm (hoặc 200.000 km) là “thực sự điên rồ”, cho thấy chất lượng cũng như sự tự tin rất lớn của VinFast vào sản phẩm.

Qua lăng kính của các chuyên gia từ trong nước đến quốc tế, VinFast VF 6 là một chiếc xe điện mạnh mẽ, nhiều công nghệ và là món hời khó bỏ qua. Đây chính là những lý do thuyết phục nhất để khẳng định vị thế mẫu xe “đáng tiền nhất” trong phân khúc B-SUV hiện nay. Kết thúc 10 tháng năm nay, VF 6 có doanh số tới gần 17.000 chiếc, vững vàng ở ngôi vị số 1 phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn