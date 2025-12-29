Thợ Việt làm nhà mini cho bán tải: Giá tới hơn 650 triệu đồng, có bếp, nhà vệ sinh, quầy rượu sang xịn, chủ xe tự tháo lắp được

Nhà di động mini - thú chơi của dân mê camping đi bán tải

Những năm gần đây, nhu cầu du lịch xuyên Việt và các chuyến đi dã ngoại đường dài bằng ô tô cá nhân gia tăng. Cùng với đó, nhiều hội nhóm được thành lập trên mạng xã hội, tập trung vào hoạt động camping, overland và khám phá. Trong các chuyến đi này, hình thức cắm trại lưu động, ngủ nghỉ tại chỗ thay vì phụ thuộc vào khách sạn hoặc homestay ngày càng phổ biến.

Với những người có nhu cầu cao hơn về không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi, nhà di động mini gắn bán tải trở thành một phương án được lựa chọn. Thay vì sử dụng lều truyền thống, người dùng có thể mang theo một module sinh hoạt khép kín, đáp ứng nhu cầu ăn ở trong suốt hành trình. Trong các hội nhóm chơi bán tải, ngày càng có nhiều người lắp nhà di động mini để phục vụ mục đích du lịch và dã ngoại.

Nhà di động tháo lắp rời bắt đầu được nhiều người đi bán tải sử dụng. Ảnh: Quốc Minh

SunLimo F18 là mẫu nhà di động mini gắn bán tải được thiết kế và sản xuất trong nước. Sản phẩm được phát triển theo dạng module đặt trên thùng xe bán tải, không yêu cầu can thiệp vào kết cấu nguyên bản của xe.

Theo nhà sản xuất, SunLimo F18 được hoàn thiện hoàn toàn tại Việt Nam. Mẫu xe trong bài thuộc phiên bản F18 Luxury, dòng Signature, cho phép khách hàng tùy chỉnh cấu hình và nội thất theo nhu cầu sử dụng cá nhân. Với phiên bản này, mỗi năm SunLimo chỉ có khả năng hoàn thiện khoảng 5 chiếc.

Thời gian hoàn thiện một chiếc F18 Luxury khoảng ba tháng, tùy theo mức độ tùy chỉnh. Giá xuất xưởng của chiếc F18 Luxury trong hình ở mức hơn 650 triệu đồng. Đơn vị sản xuất cho biết sản phẩm đã được bán sang một số thị trường nước ngoài.

Nhà di động mini có kích thước gọn gàng ở phía sau xe. Ảnh: Quốc Minh

Trang bị tiện nghi cao cấp tương ứng với mức giá ngang tiền ô tô

SunLimo F18 có kích thước tổng thể dài 3.850 mm, rộng 1.860 mm và cao 2.200 mm. Trọng lượng khô của module nhà di động khoảng 550 kg. Thân vỏ sử dụng kết cấu composite đúc nguyên khối, được bảo hành 5 năm đối với thân vỏ và 1 năm đối với các bộ phận khác.

Module nhà di động được thiết kế để lắp lên xe bán tải mà không cần cắt, hàn hay chỉnh sửa khung xe. Khi không sử dụng, người dùng có thể tháo và hạ toàn bộ camper truck tại nhà nhờ bộ chân nâng hạ chuyên dụng do SunLimo cung cấp.

Khoang sinh hoạt của SunLimo F18 Luxury được bố trí các khu vực chức năng gồm không gian ngủ, sinh hoạt, bếp và phòng tắm.

Không gian bên trong bố trí được nhiều khu vực, từ giường tới bếp và nhà vệ sinh. Ảnh: Quốc Minh

Khu vực ngủ sử dụng giường đôi gấp kích thước 1.650 x 1.750 mm, có thể mở rộng lên 2.000 mm, nệm mút dày 5 cm. Khu sinh hoạt gồm sofa 4 chỗ kèm bàn, hệ tủ chứa đồ và sàn nhựa vinyl.

Xe được trang bị 5 cửa sổ acrylic cách nhiệt, cách âm theo thiết kế châu Âu, cửa chính bằng nhôm cao cấp cấu trúc ba lớp. Phía sau thân xe có thang gấp gọn và tay nắm hỗ trợ lên xuống.

Phiên bản F18 Luxury được trang bị hệ thống điện với pin lưu trữ dung lượng 16 kWh, sử dụng pin lithium LiFePO4. Xe có biến tần công suất 7.000 W.

Hệ thống điện gồm các ổ cắm 12 V, USB, Type-C, cổng sạc nhanh 24 V, cổng Anderson sạc khi xe di chuyển, ổ cắm điện ngoài trời và cổng cấp điện 220 V từ nguồn ngoài. Xe hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời thông qua bộ điều khiển MPPT 24 V - 45 A, với khả năng lắp tối đa 8–10 tấm pin 100 W tùy cấu hình đặt hàng.

Nhà mini có đầy đủ hệ thống điện để cắm trại. Ảnh: Quốc Minh

Hệ thống điều hòa gắn trên trần xe. Ảnh: Quốc Minh

Hệ thống nước gồm bồn chứa nước sạch dung tích 200 lít bằng inox 304, bơm nước điện 12 V và đồng hồ đo mực nước. Khu bếp được trang bị bồn rửa inox.

Phòng tắm bố trí khép kín, gồm vòi hoa sen, lavabo và toilet. Phiên bản Luxury có tùy chọn toilet điện cố định. Ngoài ra, xe có thể được trang bị bình nước nóng 24 V và hệ thống lọc nước sinh hoạt, cho phép lọc nước từ ao, hồ, sông, suối phục vụ tắm giặt và sinh hoạt.

Khu vực bếp và nhà vệ sinh được hoàn thiện chỉn chu. Ảnh: Quốc Minh

Bên trong thậm chí có cả tủ rượu và "quầy bar" với bàn ghế để "chill". Ảnh: Quốc Minh

Chiếc Ranger thậm chỉ được độ cửa sổ trời để có thể đi thông vào trong nhà mini. Ảnh: Quốc Minh

Bên cạnh phiên bản F18 Luxury trong hình, SunLimo F18 còn được phát triển với nhiều cấu hình khác nhau. Theo bảng giá do nhà sản xuất công bố, phiên bản F18 Eco có giá xuất xưởng khoảng 350 triệu đồng, phiên bản F18 Premium ở mức khoảng 450 triệu đồng. Phiên bản F18 Luxury có giá từ khoảng 650 triệu đồng, tùy theo cấu hình trang bị và mức độ cá nhân hóa nội thất theo yêu cầu khách hàng.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn