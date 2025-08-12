Thời gian:
5 đồ nội thất nên 'chôn' vào dĩ vãng, dừng dại mua

Không ít món đồ nội thất thoạt nhìn sang trọng, hiện đại nhưng khi sử dụng lại bất tiện, chiếm nhiều diện tích, công năng hạn chế...

Bàn trà to bản kiểu truyền thống được nhiều gia đình lựa chọn. Nhưng thực tế, món đồ này chiếm đúng vị trí trung tâm của phòng khách, cồng kềnh, khó di chuyển. Ảnh: Getty

Vì vậy, có thể dùng bàn trà nhỏ gọn hoặc bàn góc linh hoạt hơn. Thậm chí có thể bỏ hẳn bàn trà, trải một tấm thảm lớn giúp mở rộng không gian sinh hoạt. Ảnh: Getty

Nhiều người chọn sofa góc kiểu quý phi vì nghĩ rằng nằm xem phim sẽ rất thích. Thực tế, sofa này chiếm quá nhiều diện tích, đặc biệt là với nhà nhỏ. Ảnh: Getty

Thay vào đó, nên dùng sofa thẳng kết hợp ghế đôn vừa linh hoạt, vừa tiện di chuyển, nằm nghỉ hay kê chân...Ảnh: Pula

Ghế dài đặt cuối giường là một món nội thất "có cũng được, không cũng chẳng sao. Chiếc ghế này thường chỉ được dùng để đặt tạm quần áo mặc dở nhưng lại chiếm diện tích lưu thông, nhất là trong phòng ngủ nhỏ. Ảnh: Sofa Việt Phát

Giải pháp thay thế là lắp vài móc treo tường để treo quần áo đang mặc dang dở. Cách này gọn và tiết kiệm diện tích hơn. Ảnh: Getty

Ghế bar chân cao rất khó ngồi lâu, vài phút đã thấy mỏi lưng, tê chân, thậm chí đau cột sống. Ảnh: Homedit

Vì vậy, nên thay bằng ghế ăn thông thường, độ cao vừa phải, phù hợp hơn nhiều khi dùng hàng ngày. Ảnh: Homedit

Bàn ăn mặt đá từng được nhiều bạn trẻ mê decor ưa chuộng. Nhưng thực tế, đá mỏng, dễ vỡ, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể bị nứt, sứt góc. Ảnh: Nội Thất Furniland

Thay vào đó, hãy dùng bàn ăn gỗ tự nhiên, dễ vệ sinh và thân thiện với không gian sống hàng ngày. Ảnh: NoithatMinhKhoi

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

