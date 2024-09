22 người chết, Yên Bái ban bố tình huống khẩn cấp

Phó thủ tướng Lê Thành Long nghe báo cáo về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái - Ảnh: VGP

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, tính đến sáng 10-9, trên địa bàn tỉnh có 28 người chết và mất tích do mưa lũ.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới tại yên Bái, lũ trên sông Thao vẫn tiếp tục duy trì ở mức trên lũ lịch sử, mực nước sông Ngòi Thia dao động ở mức cao, phụ thuộc điều tiết xả lũ của các thủy điện ở phía thượng lưu. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử, mực nước trên sông Ngòi Thia dao động mức cao.

Có tới hơn 41.000 người dân tại Yên Bái đang phải di dời ra khỏi vùng ngập lụt. Trong ảnh: Công an tỉnh Yên Bái đang hỗ trợ di dời người dân - Ảnh: Q.THỊNH

Trong đó 22 người chết do sạt lở đất (huyện Văn Chấn 1 người; huyện Lục Yên 11 người; thành phố Yên Bái 10 người).

Nhiều địa bàn ngập chìm trong biển nước

Đến trưa nay, TP Yên Bái và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chìm trong biển nước, nhiều phường, xã bị cô lập không thể liên lạc, giao thông chia cắt.

Mưa lũ làm hơn 10.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, trong đó hơn 7.900 nhà ở thành phố Yên Bái.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ tối 9-9 đến ngày 10-9 có mưa to đến rất to và dông; trên sông Thao tại Yên Bái lũ vẫn đang tiếp tục lên.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử, mực nước trên sông Ngòi Thia dao động.

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại tỉnh Yên Bái. Ông yêu cầu chính quyền tỉnh phải quyết tâm tối đa để không xảy ra sự cố đáng tiếc và nhấn mạnh "sức khỏe, tính mạng của nhân dân là cao nhất".

Phó thủ tướng đề nghị Quân khu 2 huy động số xuồng hiện có để hỗ trợ người dân.

Tập trung cao cho công tác cứu hộ, cứu nạn, bằng mọi cách cứu hộ 3 người dân đang mắc kẹt trong mưa lũ (hiện đang bám vào cột điện). Khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho khu vực bị ảnh hưởng.

Thành phố Yên Bái chìm trong biển nước sáng 10-9 - Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tỉnh đã huy động gần 62.00 người, gồm các lực lượng bộ đội, công an, dân quân dự bị, dự bị động viên... sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Về phương tiện đã huy động trên 2.100 ô tô, tàu xuồng, máy xúc các loại và hơn 70.000 trang thiết bị khác phục vụ công tác phòng, chống bão lũ.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 19 tỉ đồng.

Di dời hơn 41.500 dân tại 10.399 ngôi nhà bị ngập ở Yên Bái

Theo thông tin của Tuổi Trẻ từ UBND tỉnh Yên Bái, mưa lũ đã gây thiệt hại với 13.558 nhà cửa, trong đó đổ sập hoàn toàn là 40 ngôi nhà, hư hỏng nặng 16 căn nhà; có 4.017ha cây trồng bị thiệt hại, gia cầm bị chết 1.573 con, thiệt hại diện tích nuôi cá là gần 70ha.

Toàn bộ quốc lộ 32 sạt lở 93 vị trí, quốc lộ 37 sạt lở 1 vị trí, nhiều tuyến đường vẫn đang bị sạt lở, tắc đường và ngập úng.

... Có tới hơn 41.000 người dân tại Yên Bái đang phải di dời ra khỏi vùng ngập lụt. Trong ảnh: Công an tỉnh Yên Bái đang hỗ trợ di dời người dân - Ảnh: Q.THỊNH

Có tới hơn 41.000 người dân tại Yên Bái đang phải di dời ra khỏi vùng ngập lụt. Trong ảnh: Công an tỉnh Yên Bái đang hỗ trợ di dời người dân - Ảnh: Q.THỊNH

Như tại Trạm Tấu nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị sạt lở, sập và cuốn trôi một số cây cầu; huyện Văn Chấn trôi 1 cầu phao; thị xã Nghĩa Lộ sạt lở đất xuống đường giao thông ở xã Nghĩa An; ngập cục bộ ở một số tuyến giao thông.

Đối với 40 nhà sập đổ hoàn toàn đã di dời, bố trí chỗ ở tạm ở nhà người thân; với 2.337 nhà phải di dời người, tài sản đã bố trí chỗ ở tạm tại các nhà văn hóa, trụ sở ủy ban.

Có 10.399 hộ bị ngập đã di dời hơn 41.590 người dân để đảm bảo an toàn.

Hiện tỉnh Yên Bái đang tập trung rà soát, di dời hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Khẩn trương tìm quỹ đất xây dựng nhà mới cho dân bị mất nhà cửa, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp tục cảnh báo, rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các công trình giao thông, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, thông báo cho người dân có phương án chủ động phòng ngừa; đảm bảo giao thông thông suốt…

Theo đó, tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ ngành hỗ trợ tỉnh phương tiện xuồng, lực lượng hỗ trợ người dân tại các vùng bị thiên tai, cô lập di chuyển đến nơi an toàn; hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, lương khô… phục vụ người dân vùng lũ bị cô lập.

Về lâu dài cần hỗ trợ nguồn lực, vật lực, các điều kiện khác để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bố trí ngân sách trung ương cho tỉnh để thực hiện các dự án cấp bách hỗ trợ người dân nơi ở, ổn định đời sống; hỗ trợ nguồn lực cho tỉnh khắc phục thiệt hại sau bão.

10.850 người để khắc phục hậu quả do thiên tai ở Yên Bái Đối với 40 nhà bị sập đổ hoàn toàn đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời về nhà người thân. Đối với hơn 2.300 nhà phải di dời người và tài sản, chính quyền tỉnh đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình tại các nhà văn hóa, trụ sở UBND xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng. Đối với hơn 10.300 căn nhà bị ngập, chính quyền tỉnh đã di dời 41.500 người để bảo đảm an toàn đồng thời tổ chức, bố trí lực lượng y bác sĩ và chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ. Chính quyền tỉnh cũng tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp.







Tác giả: Thân Hoàng,

Cổng Thông tin điện tử Yên Bái,

Ngọc An



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ