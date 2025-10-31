11 người tử vong khi máy bay lao xuống rừng rồi bốc cháy

Your browser does not support the video tag.

Chiếc Cessna 208B Grand Caravan đã lao xuống rừng và bốc cháy tại khu vực Tsimba Golini thuộc Quận Kwale vào sáng ngày 28/10.

Các quan chức cho biết, chiếc máy bay do Mombasa Air Safari vận hành đang chở khách du lịch vào thời điểm xảy ra tai nạn. Hiện chưa rõ quốc tịch của họ.

Cục Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA) cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi muốn xác nhận rằng một chiếc máy bay, số đăng ký 5Y-CCA, đang trên đường từ Diani đến Kichwa Tembo, đã bị rơi lúc 05h30.

Máy bay chở 11 người. Các cơ quan chính phủ đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và tác động của nó".

... Chiếc máy bay bốc cháy sau khi rơi xuống đất.

Các quan chức cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng tầm nhìn kém và điều kiện thời tiết bất lợi là một trong những yếu tố bị nghi ngờ.

Một báo cáo từ Mạng lưới An toàn Hàng không cho biết: "Một chiếc Cessna 208B Grand Caravan của Mombasa Air Safari, số hiệu RRV203, đã rơi gần Kwale. 11 người trên máy bay đã thiệt mạng và máy bay đã bị phá hủy".

Hãng hàng không này khai thác các chuyến bay kết nối Mombasa với các điểm du lịch lớn trên khắp đất nước.

