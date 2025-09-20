Tổng thống Mỹ và NATO lên tiếng về cáo buộc máy bay Nga xâm nhập không phận Estonia

Khi các phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ liệu ông có coi cáo buộc xâm nhập của máy bay phản lực Nga là mối đe dọa đối với NATO hay không thì Tổng thống Trump trả lời rằng: “Tôi không thích điều đó. Tôi không thích khi điều đó xảy ra”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp: “Có thể gây ra rắc rối lớn. Tôi sẽ cho các bạn biết sau”.

Tổng thống Trump. Ảnh: People.

Trước đó, Washington hầu như không nói gì về vụ xâm nhập bằng UAV vào Ba Lan và không trực tiếp tham gia ngăn chặn - điều này gây ra lo lắng cho các thành viên NATO, những người đã đặt câu hỏi về cam kết của ông Trump đối với việc bảo vệ họ trong trường hợp bị tấn công.

Trong khi đó, NATO coi động thái của Nga là “liều lĩnh”. Một phát ngôn viên của NATO cho biết trên mạng xã hội X: “Sáng nay, máy bay phản lực của Nga đã xâm phạm không phận Estonia. NATO đã phản ứng ngay lập tức và chặn máy bay Nga”.

Các nước châu Âu cũng nhanh chóng phản ứng với vụ việc máy bay phản lực của Nga hôm 19/9. “Đây không phải là sự tình cờ”, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas, đồng thời là cựu thủ tướng Estonia - bình luận.

Estonia cho biết đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga tại nước này để chuyển công hàm phản đối.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết nước ông đã quyết định yêu cầu NATO mở các cuộc tham vấn theo Điều 4 của hiệp ước liên minh, và các máy bay phản lực của Nga đã bay khoảng 5 hải lý (9km) vào không phận NATO trước khi các máy bay F-35 của Italy, hiện đang đồn trú tại một căn cứ ở Estonia, đẩy chúng ra.

NATO giám sát không phận Estonia và các quốc gia Baltic khác trong sứ mệnh “Baltic Sentry”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng 20/9 cho biết các máy bay phản lực của họ đã bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic khi bay từ Tây bắc Nga đến Kaliningrad.

“Chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về quản lý không phận và không vi phạm biên giới của các quốc gia khác, điều này đã được xác nhận bởi các cuộc kiểm tra độc lập” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết về 3 máy bay chiến đấu MiG-31 trong một bài đăng trên Telegram. “Trong suốt chuyến bay, máy bay Nga không đi chệch khỏi đường bay đã thỏa thuận và không vi phạm không phận Estonia”.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: Báo VOV