Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Gia đình đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị xơ gan. Dù đã được điều trị ở nhiều nơi, bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm.

Hiện 12 tuổi, Đánh chỉ cao khoảng 1,4m và nặng vỏn vẹn 15kg. Mỗi ngày, em phải chịu những cơn đau hành hạ, cơ thể gầy guộc, bụng to khiến việc đi lại rất khó khăn. Những hôm trái gió trở trời, em sốt suốt đêm. Dù bệnh tật đeo bám, Đánh vẫn cố gắng đến trường. Gia đình Đánh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, chỉ sống nhờ vào công việc làm thuê bấp bênh. Từ khi em phát bệnh, cha mẹ phải thay nhau túc trực chăm con nên thu nhập càng eo hẹp. Mỗi tháng, Đánh phải nhập viện 3 lần, chi phí mỗi lần 5-6 triệu đồng. Suốt 9 năm qua, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền để điều trị cho con.

Bà Quách Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Xã đoàn Biển Hồ, cho biết, bệnh tình của em Đánh kéo dài nhiều năm, cần điều trị liên tục và chi phí tốn kém, trong khi gia đình đã kiệt quệ. Địa phương mong các nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ, giúp em tiếp tục điều trị, có cơ hội được sống và học tập như bao đứa trẻ khác.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-49.

Tác giả: HỮU PHÚC

Nguồn tin: sggp.org.vn