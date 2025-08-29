XONG! Man Utd bán Garnacho cho Chelsea

Alejandro Garnacho sẽ ký 7 năm với Chelsea. (Nguồn: Getty Images)



Alejandro Garnacho từng được coi là tương lai của MU. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với HLV Amorim, tuyển thủ Argentina bị loại khỏi kế hoạch của Quỷ đỏ.

Từ cuối mùa giải trước (2024/25), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai khẳng định, Garnacho phải tìm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Về phần mình, Garnacho cũng xác định sẽ rời sân Old Trafford bằng mọi giá. Trong nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới, tiền vệ 21 tuổi đạt được thỏa thuận cá nhân với Chelsea từ đầu tháng 8.

Sau khi chốt thỏa thuận cá nhân với Garnacho, Chelsea bắt đầu đàm phán mức phí chuyển nhượng với MU. The Blues gửi đề nghị đầu tiên trị giá 30 triệu Bảng cho tuyển thủ Argentina, trong khi Quỷ đỏ yêu cầu mức phí 50 triệu Bảng.

Sau gần một tháng đàm phán, vào rạng sáng nay (29/8), hai bên thống nhất được mức phí chuyển nhượng trong thương vụ này. Theo Sky Sports, mức phí của Garnacho là 40 triệu Bảng. Ngoài ra, theo thỏa thuận, Quỷ đỏ sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng nếu Chelsea bán cầu thủ này trong tương lai.

Cách đây 5 năm, MU chiêu mộ Garnacho từ học viện của Atletico Madrid với mức phí 420 nghìn Bảng. Tại MU, Garnacho được đôn hẳn lên đội 1 từ năm 2022. Sau 3 năm khoác áo đội 1, anh ghi được 26 bàn sau 144 trận và giành hai danh hiệu FA Cup, Carabao Cup.

Rời MU để gia nhập Chelsea sau 5 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Garnacho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 7 năm với The Blues. Garnacho chuẩn bị lên đường tới London để hoàn tất hợp đồng với Chelsea.

Dự kiến, thương vụ này sẽ được hoàn tất trong 48 giờ tới.

Nguồn tin: baoquocte.vn