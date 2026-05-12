Xe tải mất lái lao vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương sau khi một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm vào nhiều phương tiện và người đi bộ tại một khu chợ ở quận Giridih, bang Jharkhand, Ấn Độ, vào ngày 8/5, gây ra hoảng loạn và hỗn loạn.

Ông Ramnivas Yadav, Phó Ủy viên quận Giridih, đã xác nhận 4 trường hợp tử vong khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại với India Today.

Vụ tai nạn xảy ra tại chợ Isari, nơi chiếc xe tải chạy quá tốc độ được cho là đã mất kiểm soát trước khi lao vào các phương tiện đang đậu dọc đường và người đi lại trong chợ.

Hiện trường vụ tai nạn.



Một số người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, làm dấy lên lo ngại rằng số người chết có thể còn tăng thêm.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe tải đột ngột lao vào khu chợ đông đúc với tốc độ cao, cán nát các phương tiện và người đi bộ trước khi dừng lại.

"Chiếc xe tải lao vào chợ một cách mất kiểm soát và liên tục đâm vào mọi thứ trên đường đi", một cư dân địa phương cho biết.

Vụ va chạm đã gây ra cảnh tượng kinh hoàng khắp khu chợ khi những chiếc xe bị hư hỏng nằm rải rác trên đường và các nạn nhân bị thương kêu cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu kéo những người bị thương ra khỏi gầm những chiếc xe bị hư hỏng và đống đổ nát.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đám đông hoảng loạn tụ tập xung quanh đống đổ nát trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Các đội cảnh sát từ đồn cảnh sát Dumri đã nhanh chóng đến khu vực này sau khi nhận được thông tin và tiến hành các hoạt động cứu trợ và cứu hộ.

Những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp tiến hành dọn dẹp khu vực.

Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn và bắt đầu điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm.

Giới chức trách vẫn chưa công bố danh tính của những người đã khuất. Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn