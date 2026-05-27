5 triệu lượt xem bà bầu chuyển dạ, 'đẻ rớt' con tại nhà trong ít phút

Bất ngờ chuyển dạ quá nhanh, chị Thủy (Đồng Nai) được người thân đỡ đẻ ngay tại nhà.

Đã hai tháng trôi qua, anh Hùng (34 tuổi, Đồng Nai) vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng khi vợ anh là chị Thủy (33 tuổi) bất ngờ chuyển dạ và "đẻ rớt" em bé tại nhà hôm 25/3.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hùng kể khi đó vợ anh đã mang thai ở tuần thứ 37. Ngày 21/3, anh đưa vợ đi khám thai nhưng chưa có dấu hiệu sinh nên bác sĩ cho về. Tối 24/3, vợ anh vẫn bình thường và tự lái xe đi ăn cùng công ty.

"Rạng sáng, vợ tôi đau đẻ và kêu tôi dậy. Tôi liền gọi bà ngoại sang trông hai cháu lớn rồi hai vợ chồng xuống nhà, trên xe đã để sẵn đồ đi sinh từ mấy ngày trước. Vợ chuyển sinh quá nhanh, chúng tôi không kịp tới viện", anh Hùng kể.

Anh nói rằng đây là lần thứ 3 vợ sinh con nhưng là lần đầu tiên gặp tình huống buộc phải đỡ đẻ tại nhà. Cả gia đình đều có phần hoảng loạn trong tình huống đó.

"Chúng tôi không kinh nghiệm gì. Hai lần trước vợ tôi đều sinh ở bệnh viện Từ Dũ và chuyển dạ cũng lâu. Thấy vợ sắp sinh, tôi nhanh trí gọi cho bệnh xá trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 để nhờ người ra giúp. Nhưng lúc đó tôi chỉ ý định nhờ điều xe cấp cứu chở đi vì có bác sĩ, sợ tự lái xe riêng lỡ vợ có vấn đề gì lại không xử lý được", anh kể, nói rằng không ngờ lần này vợ đẻ nhanh như vậy.

Bác sĩ quân y có mặt hỗ trợ sau khi chị Thủy vừa hạ sinh em bé.

Khoảng 4h33 phút, chị Thủy có cơn chuyển dạ, đau đến mức chỉ biết la lớn và nằm xuống sàn.

Bà nội và bà ngoại lo liệu đỡ đẻ cho chị Thủy, dù cả hai bà đều không có kinh nghiệm. Một bác hàng xóm nghe tiếng cũng nhiệt tình chạy sang giúp.

Chỉ ít phút sau, chị Thủy thành công hạ sinh con thứ 3. Đến 4h48 phút, khi em bé vừa chào đời, các bác sĩ quân y cũng vừa kịp có mặt để giúp cắt rốn, kẹp rốn cho em bé.

Các bác sĩ cũng trấn an, khuyên người nhà bình tĩnh, lau người cho bé, giữ ấm cho hai mẹ con và chuyển nhanh đến viện. "Lên xe, nữ bác sĩ quân y bảo tôi phải xoa chân cho vợ, làm sao cho thật ấm nhất. Lúc đó không thấy con khóc là lo. Vừa lo cho vợ, vừa lo cho con", anh nhớ lại.

Anh Hùng nói rằng cảm thấy rất may khi có bác sĩ đến kịp, nếu không gia đình không biết làm sao khi ấy. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến hai đồng chí quân y và anh tài xế lái xe cấp cứu đã hỗ trợ vợ con tôi rất nhiều", anh Hùng bày tỏ.

Sau hai tháng, khi "mẹ tròn con vuông" và sức khỏe mẹ con ổn định hơn, anh Hùng mới dám đăng clip ghi lại quá trình vợ sinh con tại nhà, như một cách lưu giữ kỷ niệm của gia đình.

Anh bất ngờ khi clip bất ngờ viral, thu hút hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày. Dân mạng bày tỏ khâm phục khi chứng kiến người mẹ trải qua nỗi đau vượt cạn, dành lời chúc mừng khi em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Tác giả: Đình Phạm

Nguồn tin: znews.vn