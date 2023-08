Xác minh vụ nam thanh niên mổ mắt cấp cứu vì 'va' vào gậy cảnh sát giao thông

Nam thanh niên tố bị cảnh sát giao thông "tác động" lúc nhập viện cấp cứu - Ảnh: NNCC

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, anh Đ.N.N. (22 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết đã gửi đơn đến trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM để khiếu nại việc bị cán bộ cảnh sát giao thông dùng gậy điều khiển giao thông "tác động" làm tổn thương mắt nghiêm trọng.

Anh N. cho biết khoảng 11h55 ngày 13-8, khi đang chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội (hướng đi cầu Rạch Chiếc) khi đi đến đoạn đường cách ngã tư Bình Thái khoảng 100m thì gặp một tổ cảnh sát giao thông gồm khoảng 5 - 6 cán bộ mặc sắc phục.

Vụ việc đang xác minh: bị gậy CSGT ‘tác động’, mảnh vỡ mắt kính găm vào mắt, phải mổ cấp cứu

"Ban đầu tôi chạy trong làn dành cho xe máy thì một cán bộ cảnh sát giao thông vẫy vào. Tôi chưa dừng lại thì cùng lúc đó có một cán bộ cảnh sát giao thông khác dùng gậy điều khiển giao thông "tác động" vào mắt kính bên trái tôi đang đeo làm vỡ mắt kính, tôi cảm nhận lực đánh rất mạnh", anh N. nhớ lại.

Cũng theo anh N., sau khi chạy qua chốt chừng 50m thì anh phát hiện mắt trái chảy nhiều máu nên quay trở lại.

"Tôi hỏi lúc nãy anh nào vừa đánh em, chở em đi bệnh viện, giờ mắt em chảy máu không chạy xe được thì các anh đều trả lời không biết. Lúc đó, có khoảng 6 -7 anh cảnh sát và có xe công vụ nhưng không ai hỗ trợ đưa tôi đi. Các anh nói tôi đậu xe qua một bên và tự kêu xe ôm chở tôi đến bệnh viện.

Tôi được đưa đến hai bệnh viện nhưng đều cho rằng tình trạng mắt tôi quá nặng, mảnh vỡ mắt kính găm vào mắt, phải điều trị chuyên khoa. Đến 17h tôi được các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ cấp cứu", anh N. kể.

Anh N. thừa nhận hành vi không dừng xe theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông là sai và hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng không đồng ý với hành động của cảnh sát giao thông.

"Trường hợp này của tôi chưa được xác định là có vi phạm và tôi cũng chưa có hành vi chống đối hay tấn công cảnh sát giao thông. Nhưng tôi lại bị đánh mạnh vào mắt để dẫn đến nghiêm trọng như hiện nay, bác sĩ thậm chí còn nói với tôi là rất khó để hồi phục", anh N. bức xúc.

Anh N. được bệnh viện cho xuất viện vào chiều 18-8 để về nhà theo dõi. "Hiện mắt tôi nhìn được cỡ 30% lúc bình thường", N. nói.

Lãnh đạo PC08 Công an TP.HCM: đang chờ báo cáo Theo người thân của N., trong lúc anh này đang mổ thì có một nhóm người mặc thường phục, giới thiệu thuộc Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đến bệnh viện hỏi thăm tình hình. Theo xác minh, những cán bộ liên quan cho rằng thời điểm trên anh N. bị ghi nhận chạy xe vi phạm tốc độ, cách chốt cảnh sát giao thông chừng 100m. Khi đến chốt thì cán bộ dùng gậy ra hiệu dừng lại nhưng N. không chấp hành, dẫn tới việc va chạm vào gậy với tốc độ cao. Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo Phòng PC08 để tìm hiểu sự việc, ngày 21-8, một lãnh đạo Phòng PC08 cho biết vẫn đang yêu cầu Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc báo cáo vụ việc và đang tiến hành xác minh, xác định nguyên nhân.

