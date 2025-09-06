Xác định thêm 3 đội giành vé dự VCK World Cup 2026

Sáng 5/9, loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ kết thúc với việc 3 đội tuyển Uruguay, Colombia và Paraguay chính thức giành quyền dự VCK.

Các cầu thủ Uruguay ăn mừng tấm vé dự VCK World Cup 2026. (Ảnh: Reuters).





Trước loạt trận sáng nay, Paraguay và Uruguay chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức có vé. Thậm chí trong trường hợp Venezuela không thắng Argentina ở lượt trận này, Paraguay và Uruguay sẽ chính thức giành quyền đến với VCK World Cup ngay cả khi thua trận.

Thực tế đã diễn ra gần đúng như kịch bản trên. Paraguay giành thêm 1 điểm từ trận hòa 0-0 với Ecuador, Uruguay thắng tưng bừng 3-0 trước Peru để sớm chính thức có vé.

...

Bên cạnh đó, việc Venezuela thua Argentina 0-3 cũng tạo cơ hội cho Colombia sớm hoàn thành mục tiêu. James Rodriguez và các đồng đội thắng nhẹ Bolivia 3-0 để trở lại với World Cup sau khi vắng mặt ở giải đấu năm 2022.

Như vậy, 6 đội Nam Mỹ chính thức giành quyền dự VCK World Cup 2026 đã được xác định là Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay. Suất đá play-off sẽ là sự cạnh tranh giữa Bolivia và Venezuela. Trong khi đó, Peru và Chile đã bị loại.

Ngoài 6 đại diện Nam Mỹ, 10 đội khác cũng đã giành vé dự VCK World Cup 2026 gồm Mỹ, Mexico, Canada, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Jordan, Australia và New Zealand.

Tác giả: Trần Tiến

Nguồn tin: VOV.VN