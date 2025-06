Xác định cặp tứ kết đầu tiên của Club World Cup 2025

Sáng 29/6, 2 trận đấu đầu tiên vòng 1/8 của FIFA Club World Cup 2025™ đã diễn ra trên các sân cỏ nước Mỹ. Cả 2 trận đấu này đều phải giải quyết thắng thua ở hiệp phụ.

Ảnh: Reuters.





Trong trận đấu sớm, Palmeiras vượt qua Botafogo với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 100. Trong khi đó, Chelsea đã cần đến gần 5 tiếng đồng hồ mới có thể đánh bại Benfica.

Chelsea dẫn 1-0 nhờ pha ghi bàn của Reece James ở phút 64 nhưng khi trận đấu bước sang phút 86, sấm sét dữ dội ở sân Bank of America khiến BTC quyết định tạm hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và cổ động viên trên khán đài. Đây là lý do khiến trận đấu bị gián đoạn 2 giờ đồng hồ.

Trong những phút cuối trận, sau thời gian được nghỉ ngơi, các vị trí trên sân của Benfica lấy lại thể lực và Di María quân bình tỷ số để đưa trận đấu sang hiệp phụ. Trong hiệp phụ, Chelsea ghi được 3 bàn do công của Nkunku, Pedro Neto và Dewsbury-Hall để thắng 4-1.

2 đội đầu tiên vào tứ kết là Palmeiras và Chelsea cũng tạo nên cặp tứ kết thứ nhất của Club World Cup 2025. Trận đấu này được tổ chức vào 8h ngày 5/7.

Tác giả: PV

Nguồn tin: VOV.VN