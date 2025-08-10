Vừa giành Siêu cúp, HLV CLB Công an Hà Nội tuyên bố ‘gắt’

Thầy trò HLV Alexandre Polking vừa xuất sắc đánh bại chủ nhà Thép Xanh Nam Định 3-2 ngay trên sân Thiên Trường, để lần đầu tiên giành Siêu cúp Quốc gia.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân mang dòng máu Đức và Brazil không giấu được sự phấn khích với danh hiệu mở màn mùa giải mới.

“Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Toàn đội đã chiến đấu tuyệt vời dù mặt sân khó khăn và đối thủ có lực lượng cổ động viên đông đảo” - HLV Alexandre Polking nói và nhấn mạnh: “Đây là bước khởi đầu hoàn hảo để chúng tôi hướng tới mọi danh hiệu, từ V-League, Cúp Quốc gia cho đến AFC Champions League Two”.

Đánh giá về trận đấu, cựu HLV tuyển Thái Lan cho rằng Thép Xanh Nam Định trở nên nguy hiểm hơn khi ngoại binh cao hơn 2 mét Hudlin vào sân, song bàn thắng thứ ba của Công an Hà Nội đã “kết liễu” trận đấu.

... Vừa đoạt Siêu cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội hướng tới chức vô địch V-League 2025-2026.



Ông cũng cho biết, đội hình hiện tại vẫn chủ yếu là bộ khung cũ và khi các tân binh hòa nhập, sức mạnh của đội bóng ngành công an sẽ tăng đáng kể.

Nhìn về cuộc đua vô địch V-League 2025-2026, HLV Polking đánh giá cao các đối thủ như Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Thép xanh Nam Định hay tân binh PVF-CAND, nhưng tuyên bố mục tiêu của Công an Hà Nội là chức vô địch.

“Giải đấu càng mạnh, cầu thủ nội càng tiến bộ và đội tuyển quốc gia cũng được hưởng lợi. Chúng tôi sẽ làm hết sức để trở thành nhà vô địch V-League 2025-2026”, ông nhấn mạnh.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại