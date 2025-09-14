Vụ "bức tâm thư kêu cứu" của bé trai Hà Nội: Bà Nội kể lại phản ứng của mẹ kế khi bị phát hiện bạo hành con riêng

Ngày 13/99, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang xác minh thông tin liên quan đến bài viết đăng tải trên mạng xã hội, được cho là "tâm thư kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế tại một chung cư trên địa bàn.

Tài khoản đăng bài cũng chia sẻ ba đoạn video trích xuất từ camera, kèm một số trang nhật ký được cho là của bé trai kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế.

Trong đó có nội dung: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao… Mỗi lần con làm gì trái ý mẹ, hay là con mắc lỗi buổi trưa mẹ sẽ gọi con vào phòng, chửi rồi hỏi con rất nhiều. Nếu con nói bé hoặc không trả lời mẹ sẽ bắt con đập đầu vào tường, cạnh két sắt...".

Trong các đoạn video, có một video ghi lại cảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai khi cậu bé đang ngồi yên, khoanh tay trên bàn.

Hình ảnh ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai - Ảnh cắt từ clip



Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với Vietnamnet, bà V. (SN 1963, xã Hòa Xá, Hà Nội) xác nhận là bà nội của bé trai trong vụ việc trên. Bé trai tên Đ.C.H. (SN 2012), hiện sống cùng bố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội. Bà cho hay, sự việc xảy ra từ tháng 2/2025 nhưng gần đây mới được hé lộ.

Bà V. kể, mẹ ruột bé H. qua đời vì tai nạn giao thông khi bé được 2 tuổi. Từ sau đó, bé sống cùng bố ở Thủ đô, còn vợ chồng bà sống ở quê. Năm 2022, bố của H. đi bước nữa với người phụ nữ tên T., cũng đã qua một lần đò, có một con trai riêng. Năm 2023, hai người có con chung là một cặp song sinh (1 trai, 1 gái).

Bà V. chia sẻ, khoảng 1 năm trở lại đây, mỗi khi gặp H. bà đều thấy cậu bé trầm tính, cơ thể gầy gò nên không khỏi lo lắng. Bà thường nhắc nhở con trai phải để ý, chăm sóc bé nhiều hơn. Đầu năm 2025, vợ chồng bà V. bất ngờ nhận được điện thoại của con trai, gọi đến nhà riêng của mình để giải quyết việc gia đình.

Đến nơi, bà bàng hoàng khi biết, sự việc cần giải quyết đó là chuyện bé H. bị mẹ kế bạo hành. "Thì ra, con trai tôi nhận ra sự khác biệt ở cháu H. nên kiểm tra camera gia đình. Sau đó, yêu cầu cháu tôi viết những việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày, khi sống cùng mẹ kế.

Đọc bài viết dài 5 trang, cùng với những sự việc được kể một cách chi tiết, bố cháu rụng rời nên ngay lập tức gọi chúng tôi đến nhà để giải quyết. Mẹ kế của cháu ban đầu chối cãi, sau đó xin lỗi và nói do bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy", bà V. kể lại.

Bà V. chia sẻ thêm, giây phút đọc được "bức tâm thư" của cháu trai và xem một số đoạn video ghi lại cảnh cháu bị mẹ đánh, bà bàng hoàng, đau xót. "Ngay sau hôm đó, gia đình tôi đã đưa cháu H. sang nhà cô ruột cháu ở nhờ, còn con trai tôi thì quyết tâm ly hôn.

Cách đây 1-2 tháng, thủ tục ly hôn của các con xong xuôi. Khoảng 2 tuần trở lại đây, cháu H. đã chuyển về ở với bố", bà V. kể. "Thằng bé ngoan và hiền lắm. Dù bị đối xử như vậy nhưng chưa bao giờ kêu than, chia sẻ với bố hay ông bà. Cho đến khi bố yêu cầu, cháu mới viết ra tường tận. Giờ sự việc thế nào thì có pháp luật giải quyết. Tôi chỉ mong cháu được sống bình yên", bà V. bật khóc chia sẻ.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn