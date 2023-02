Vụ bé trai trôi 500m trên sông: Nạn nhân không qua khỏi

Đầu giờ chiều 2/2, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vụ việc "Bé trai trôi 500m trên sông, đã ngừng tim được cứu sống" trước đó do Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cứu sống đã tử vong.

"Sau nhiều giờ điều trị hồi sức cấp cứu rất tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi chúng tôi, tình trạng của bé quá nặng không còn khả năng cứu chữa. Cháu bé đã tử vong và được người nhà xin đưa về lo công tác hậu sự", một bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nói.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 9h30 ngày 31/1, cháu P.P.K. (18 tháng tuổi, trú xóm Đồng Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) chơi ở nhà với ông thì không may bị rơi xuống kênh nước sông Sào.

Bé K. dù được cứu sống trước đó, nhưng do bị tổn thương quá nhiều nay đã tử vong (Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn).

Bé K. sau đó đã bị nước cuốn trôi đi khoảng 500m. Khi người dân phát hiện và cứu vớt lên bờ thì cháu bé đã ngừng tim, ngừng thở. Người dân lập tức tiến hành sơ cứu và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Nghĩa Hội để cấp cứu.

Khi nhận được thông tin, phía Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn lập tức cử tổ cấp cứu lưu động gồm 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu và một điều dưỡng, cùng nhiều trang thiết bị y tế đến để cứu chữa cháu bé. Sau nhiều nỗ lực, cháu bé có dấu hiệu sinh tồn, tim bắt đầu đập trở lại.

Bé K. sau đó đã được chuyển gấp xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ cấp cứu, cháu K. đã không qua khỏi.

"Người bị đuối nước thường gặp phải các biến chứng về phổi mắc phải hội chứng: Suy hô hấp cấp, viêm phổi… do thiếu oxy trong cơ thể. Một biến chứng của đuối nước khác có thể gây ra hậu quả nặng nề chính là tổn thương não hoặc tổn thương về mặt thể chất, mất cân bằng dịch cơ thể và các chất hóa học… Đặc biệt, người bị đuối nước cũng có thể rơi vào trạng thái sống thực vật vĩnh viễn", một bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho phóng viên biết.

Tác giả: Nguyễn Duy



Nguồn tin: Báo Dân Trí