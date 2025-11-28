Vingroup hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực cấp cứu hiện đại, gia tăng sức mạnh y tế miền Trung

Tốc độ - chính xác - đồng bộ: Ba trụ cột cấu thành mạng lưới cấp cứu thế hệ mới

​​Sau Phú Quốc và Bắc Ninh, Đà Nẵng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025 - 2030. Đề án do Bộ Y tế chủ trì và được Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh dàn xe cấp cứu Vingroup tài trợ Trung tâm cấp cứu Thành phố Đà Nẵng

Đề án hướng tới xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp, đảm bảo mọi người dân, dù ở trung tâm thành phố, khu công nghiệp hay vùng xa đều được cấp cứu kịp thời khi gặp sự cố.

Là thành phố du lịch, trung tâm sự kiện và kinh tế năng động của miền Trung, Đà Nẵng đón lượng lớn du khách và lao động. Cùng với đặc thù giao thông đông đúc, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ thiên tai, nhu cầu cấp cứu trong “thời gian vàng” ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo quy hoạch, Hệ thống cấp cứu ngoại viện Đà Nẵng được bố trí 9 trạm cấp cứu trực thuộc Trung tâm cấp cứu tại các khu vực đông dân cư, vùng lõi, trung tâm. Dự kiến trong thời gian tới, thành phố sẽ bố trí thêm 15 trạm cấp cứu vệ tinh tại các trung tâm y tế khu vực với nhân lực, thuốc men, thiết bị và xe cấp cứu trực 24/7. Tất cả kết nối trực tiếp với Trung tâm điều phối cấp cứu 115 đặt tại Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng, chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tuyến và giám sát toàn mạng lưới.

Dự án quy tụ hơn 130 nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu nâng cao và vận chuyển hồi sức. Khi tín hiệu 115 vang lên, hệ thống lập tức kích hoạt để tiếp cận bệnh nhân trong “thời gian vàng”.

Đại diện Vingroup trao tặng 15 xe cứu thương cùng trang thiết bị y tế hiện đại

Tại buổi lễ, Vingroup bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn EN 1789:2020, theo khuyến cáo của WHO và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ QCVN 31:2012/BYT. Mỗi xe được ví như “phòng cấp cứu di động”, trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu

...

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá: “Đà Nẵng hôm nay đã bước sang một giai đoạn phát triển mới – địa giới mở rộng, nhu cầu cấp cứu ngoại viện tăng nhanh đòi hỏi hệ thống cấp cứu phải hoạt động theo mô hình liên vùng, không còn là đơn vị cấp cứu thuần túy trong phạm vi một thành phố. Với sự hỗ trợ thiết thực từ Tập đoàn Vingroup, Hệ thống Y tế Vinmec và Quỹ Thiện Tâm, chúng ta đang hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng cho năng lực này. Việc tăng cường phương tiện chuẩn hóa, đào tạo chuyên sâu và xây dựng hệ thống điều phối thông minh sẽ giúp Đà Nẵng trở thành mô hình mẫu quốc gia về cấp cứu ngoại viện, bảo vệ sự sống của người dân và du khách".

Vingroup chung tay chuẩn hóa mạng lưới cấp cứu trên toàn quốc

Không chỉ hỗ trợ phương tiện và trang thiết bị cấp cứu, các chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec còn đồng hành cùng Đà Nẵng triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, trang bị kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho nhân viên y tế, giáo viên, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân viên dịch vụ. Mục tiêu là hình thành mạng lưới hỗ trợ cấp cứu rộng khắp, giúp người dân có thể sơ cứu ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: “Công tác cấp cứu ngoại viện luôn được chúng tôi coi là ‘tuyến đầu của tuyến đầu’, quyết định sinh mạng người bệnh đặc biệt trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng hiện nay có diện tích gấp khoảng 10 lần so với trước đây. Sự hỗ trợ từ Vingroup sẽ giúp thành phố tiếp tục nâng cấp mô hình hướng đến mục tiêu giảm thời gian tiếp cận người bệnh, nâng cao chất lượng xử trí, hiện đại hóa phương tiện và chuẩn hóa mô hình cấp cứu liên ngành, thông minh, kết nối toàn diện”

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế mở rộng và chuẩn hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện đến nhiều địa phương, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng ứng cứu và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, để mọi người dân và du khách dù ở bất kỳ đâu đều được cứu trợ kịp thời khi gặp sự cố”, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, khẳng định.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, tại Phú Quốc, địa phương đầu tiên được Vingroup hỗ trợ triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện, chỉ sau hơn một tháng vận hành, hiệu quả hoạt động cấp cứu y tế đã được cải thiện rõ rệt. Hệ thống đáp ứng 100% cuộc gọi với thời gian xuất xe dưới 3 phút và thời gian tiếp cận bệnh nhân trung bình dưới 11 phút. Tỷ lệ cấp cứu nâng cao cao vượt trội cấp cứu cơ bản, minh chứng cho năng lực của đội ngũ và trang thiết bị trong xử trí các ca nặng theo chuẩn quốc tế ngay từ tuyến tiền viện.

Đáng chú ý, 41% bệnh nhân là du khách quốc tế cho thấy mô hình đã trở thành “xương sống an toàn” của một đảo du lịch quốc tế. Đặc biệt, mô hình tiếp cận hiệu quả ngay cả những ca cấp cứu ở các khu vực khó khăn nhất, từ hẻm sâu đến các điểm du lịch cách trung tâm 17–24 km.

Những kết quả này đã khẳng định giá trị nhân văn và tính thực tiễn của mô hình - nền tảng quan trọng để Đà Nẵng và các địa phương tiếp theo triển khai thành công. Đây cũng là bước đi quan trọng trong cam kết lâu dài của Vingroup nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

