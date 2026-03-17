Băng qua đường sắt, xe ô tô bị tàu hỏa tông văng xuống mương nước

Ngày 17-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt vào tối 16-3.

Chiếc xe bị tàu hoả tông văng xuống mương nước. Ảnh: A.T.



Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16-3, ô tô mang biển số 30K-901.xx do một người đàn ông điều khiển băng qua đường ngang dân sinh (có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn), đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh. Lúc này, tàu hỏa số hiệu 3606 (tàu hàng) đi tới, tông vào đuôi ô tô, đẩy xe này văng xuống mương phục vụ tưới tiêu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế ô tô đã tự thoát ra ngoài, phương tiện bị hư hỏng phần đuôi.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

