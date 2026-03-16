Hai người bị điện giật tử vong khi di dời giàn khoan

Khoảng 12h40, ông Châu Tuấn, 42 tuổi và Danh Sà Phol, 41 tuổi, cùng ngụ ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình, được thuê đóng cừ làm hàng rào cho một hộ dân tại ấp Phước Thạnh 1.

Trong quá trình di dời giàn khoan cao khoảng 4 m phục vụ thi công, thiết bị này bất ngờ vướng vào đường dây điện của một hộ dân gần đó, khiến hai người bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Thiết bị đóng cừ tại hiện trường. Ảnh: Minh Khang

Công an xã Hòa Bình đến bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc và ghi lời khai những người liên quan.

Bước đầu, gia đình các nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi. Công an xã Hòa Bình đã liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn, phối hợp xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: An Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress

