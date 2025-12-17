VinFast khánh thành nhà máy xe điện hơn 1 tỉ USD tại Indonesia

Nhà máy VinFast tại Subang, Indonesia chính thức khánh thánh ngày 15-12 - Ảnh: VF

Tổng vốn hơn 1 tỉ USD, công suất tối đa 350.000 xe/năm

Ngày 15-12, VinFast chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện tại Subang, Indonesia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu và cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường đông dân nhất Đông Nam Á.

Lễ khánh thành có sự tham dự của Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto, Thứ trưởng Ngoại giao Arrmanatha C. Nasir, lãnh đạo các địa phương cùng đại sứ Việt Nam tại Indonesia và đại diện nhiều bộ, ngành, đối tác chiến lược.

Nhà máy VinFast Subang được đưa vào vận hành chỉ sau 17 tháng kể từ ngày động thổ. Đây là nhà máy thứ tư của VinFast trên toàn cầu và là nhà máy đầu tiên tại Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á.

Ông Airlangga Hartarto - Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia (thứ 2 từ phải) ký tặng lên xe điện VF 3 trong lễ khánh thành - Ảnh: VF

Theo VinFast, việc nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ thể hiện cam kết đồng hành cùng định hướng phát triển công nghiệp xe điện của Chính phủ Indonesia.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa lên hơn 40% vào năm 2026, 60% vào năm 2029 và đạt 80% từ năm 2030, song song với việc phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ xung quanh tổ hợp Subang.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Airlangga Hartarto đánh giá cao dự án, cho rằng nhà máy VinFast không chỉ phù hợp với chiến lược công nghiệp xanh của Indonesia mà còn tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhà máy VinFast Subang được xây dựng trên khu đất rộng 171ha, đầu tư theo nhiều giai đoạn với tổng vốn hơn 1 tỉ USD.

...

Khi hoàn thiện toàn bộ, công suất có thể đạt 350.000 xe mỗi năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường Indonesia và hướng tới xuất khẩu.

Trong giai đoạn 1, VinFast đầu tư hơn 300 triệu USD, công suất đạt 50.000 xe/năm.

Tổ hợp được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa cao, gồm các phân xưởng hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng và hệ thống logistics đồng bộ.

Dự án cũng dành quỹ đất phát triển cụm nhà máy phụ trợ cho các doanh nghiệp và nhà thầu nội địa, tạo nền tảng cho quá trình nội địa hóa sâu rộng.

Lắp ráp VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 cho thị trường Indonesia Khi vận hành ở công suất tối đa, nhà máy dự kiến tạo ra từ 5.000 đến 15.000 việc làm trực tiếp, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng. Giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp các mẫu xe điện VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch, phục vụ thị trường Indonesia. Từ năm 2026, VinFast dự kiến bổ sung các dòng xe máy điện và MPV điện phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Theo VinFast, nhà máy Subang sẽ là nền tảng quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái giao thông xanh tại Indonesia, góp phần nâng cao vị thế của Đông Nam Á trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ