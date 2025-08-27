VinFast giúp xe máy điện tiện hơn xe xăng với 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc

150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc: Nhanh và tiện hơn đổ xăng

Ngày 22/8, thông tin VinFast chính thức phát triển hạ tầng trạm đổi pin ngay lập tức gây “bão” trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Cụ thể, theo kế hoạch, hãng sẽ triển khai tới 150.000 trạm đổi pin xe máy điện trên cả nước chỉ trong vòng 3 năm. Riêng trong tháng 10 tới, 1.000 trạm đầu tiên sẽ được lắp đặt, con số này dự kiến tăng lên 50.000 trạm vào cuối năm 2025 trước khi hoàn tất toàn bộ mạng lưới trong 3 năm tới.

Cùng với việc xây dựng hạ tầng trạm, trong tháng 10 tới, VinFast sẽ ra mắt các mẫu xe điện hỗ trợ đổi pin như Evo Max (20 triệu đồng), Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng)... Mỗi dòng xe hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau.

Ngay lập tức, chính sách này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng. Nhiều thành viên trên các diễn đàn tỏ ra háo hức bởi người dùng chỉ mất vài phút để nạp đầy năng lượng một chiếc xe và thoải mái di chuyển cả ngày.

“Chắc chắn là nhanh và tiện hơn đổ xăng. Đổ xăng phải xếp hàng chờ, rồi phải phụ thuộc vào giờ giấc mở cửa của trạm, phụ thuộc vào nhân viên, có nơi còn chỉ nhận tiền mặt… Trong khi đó, trạm đổi pin lúc nào cũng ghé được, thay pin 1-2 phút là đi được luôn. Ngay trong năm nay có 50.000 trạm thì các chủ xe tha hồ sử dụng”, anh Quốc Huy, thành viên một cộng đồng xe máy điện trên Facebook cho biết.

Cũng theo anh Huy, đây là mô hình đã triển khai thành công ở nhiều thành phố trên thế giới. Tại Việt Nam, không ít người dùng trước đó cũng chia sẻ mong muốn có mô hình này. “Bất ngờ là VinFast ngay lập tức đã lắng nghe ý kiến người dân và triển khai. Điều đó khiến người dùng như tôi thấy thực sự được quan tâm và tự tin hơn để chuyển sang xe điện”, anh Huy nói.

“Ai cũng có thể chuyển đổi xanh”

Không chỉ tiện lợi, mô hình đổi pin còn là giải pháp tiết kiệm cho người dùng. Cụ thể, VinFast áp dụng mức phí 200.000 đồng/pin/tháng, mỗi lần đổi pin tại trạm công cộng có chi phí 9.000 đồng (đã bao gồm tiền sạc), cho phép di chuyển tối đa 85 km/pin. Người dùng có thể lựa chọn thuê một pin hoặc hai pin, sau đó sạc tại nhà hoặc đổi ở trạm, tùy theo nhu cầu sử dụng.

“Tính ra trung bình chỉ tốn hơn 10.000 đồng/100 km. Sạc tại nhà chắc còn ít hơn nữa. Trong khi đó, một mẫu xe máy xăng hiện nay vào loại tiết kiệm cũng tốn khoảng 30.000-40.000 đồng/100 km. So sánh như vậy thì thấy rõ chi phí xe điện tiết kiệm như thế nào. Đó là còn chưa kể đến việc chi phí bảo dưỡng xe máy điện cũng thấp hơn khi đỡ được nhiều khoản thay dầu, nhớt định kỳ”, anh Nguyễn Hoài Anh (Hà Nội) tính toán.

Đáng chú ý, theo anh, bên cạnh dòng xe đổi pin, VinFast vẫn duy trì phiên bản kèm pin trọn gói cho những khách hàng muốn tự sạc tại nhà hoặc nơi làm việc. Sự đa dạng này đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. “Từ sinh viên, công nhân, hộ gia đình cho tới các tài xế công nghệ đều có thể tìm thấy phương án phù hợp với thói quen, khả năng tài chính và điều kiện sạc tại nơi ở của mình. Đó là cách VinFast đang gỡ bỏ rào cản để bất kì ai đều có thể chuyển đổi xanh”, anh Hoài Anh nhìn nhận.

Song song mô hình trạm đổi pin, thông báo mới nhất của VinFast cho biết, hãng chính thức áp dụng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt cho tất cả các địa phương. Theo đó, khách hàng mua xe máy điện được tặng 10% giá xe, hỗ trợ vay trả góp tới 80-90% giá trị, miễn 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc pin tại toàn bộ hệ thống V-Green tới hết tháng 5/2027.

Người dùng cá nhân chỉ cần trả 10% giá trị xe là có thể nhận xe, trong khi khách hàng kinh doanh vận tải có thể nhận xe với 0 đồng vốn đối ứng. Ngoài ra, khách hàng mua ô tô điện cũng được hỗ trợ 3-4% lãi suất/năm. Đây vốn là chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh đang áp dụng cho Hà Nội, TP.HCM và An Giang, nay được mở rộng ra 34/34 tỉnh, thành phố.

Theo giới chuyên gia, loạt chính sách mới của VinFast là “bom tấn kép” khi vừa xóa bỏ rào cản chi phí, vừa giải quyết triệt để nỗi lo hạ tầng. “Từ việc hỗ trợ tài chính toàn dân, xây dựng hạ tầng toàn diện đến cam kết chất lượng, dịch vụ, VinFast đang biến chuyển đổi xanh thành quyền lợi thực tế cho hàng triệu người dân, thay vì chỉ là khẩu hiệu”, TS. Lê Minh Tuấn, chuyên gia chính sách công nói.

Tác giả: CTV Hồng Minh

Nguồn tin: Báo VOV