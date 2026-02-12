Tậu VinFast VF 3 trước Tết, hưởng trọn bộ đặc quyền lớn chưa từng có

Cơ hội vàng để lên đời 4 bánh

“Với cá nhân tôi, khi nhắc tới VinFast VF 3, đó thực sự là một cuộc cách mạng về việc sở hữu xe tại Việt Nam. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe mới với mức giá tốt như vậy”, reviewer Kenz Nguyễn (kênh GearUpVN) nhận định.

Nhận xét ấy hoàn toàn có cơ sở nếu đặt VF 3 vào bối cảnh chính sách hiện hành. Đây thực sự là thời điểm “chín muồi” để xuống tiền mẫu mini-SUV này, đặc biệt khi nhu cầu mua xe trước Tết đang tăng cao.

Ở mức giá niêm yết 302 triệu đồng cho bản VF 3 Eco và 315 triệu đồng cho bản VF 3 Plus, VF 3 vốn đã là một trong những mẫu xe dễ tiếp cận nhất thị trường. Hiện tại, khách hàng còn được hãng hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe VF 3 trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”.

Nếu lựa chọn phương án tài chính linh hoạt hơn, VinFast sẽ bảo lãnh cho khách hàng tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín, với lãi suất 7%, cố định trong 3 năm đầu. Chính sách này thay thế ưu đãi 6%. Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 phương án phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đáng chú ý, chính sách trả góp giúp người mua không cần phải có sẵn khoản tích lũy lớn – rào cản từng khiến nhiều người trẻ, gia đình thu nhập trung bình chần chừ với ô tô. Thay vì dồn tiền một lần, áp lực tài chính được chia nhỏ theo từng tháng, ở mức dễ thở hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây về việc “tậu xe”.

Ngoài ra, người mua VF 3 được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước. Cộng hưởng với những ưu đãi lớn của VinFast, việc sở hữu VF 3 thời điểm hiện tại với nhiều gia đình là lựa chọn quá hời.

Nhẹ gánh nuôi xe vì “cái gì cũng miễn phí”

Không chỉ giúp người dùng nhẹ gánh ở bước xuống tiền, các dòng xe điện VinFast nói chung và VF 3 nói riêng còn cho thấy lợi thế vượt trội ở bài toán “nuôi xe” - yếu tố từng khiến nhiều người e dè khi nghĩ tới ô tô.

Hiện tại, với chính sách miễn phí sạc pin tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng) tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green, chủ xe gần như không tốn chi phí “nhiên liệu” trong một thời gian dài.

“Trước đây tôi đi xe máy mỗi tháng cũng mất hơn 1 triệu tiền xăng. Giờ chuyển sang VF 3, gần như không tốn chi phí. Tính ra chi phí di chuyển còn dễ thở hơn trước”, chị Ngọc Mai (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), vừa nhận VF 3 Plus đầu năm 2026, chia sẻ.

Theo chị Mai, chính yếu tố này đã giúp chị tự tin chốt VF 3 sớm. Bên cạnh chi phí sạc gần như bằng 0 trong giai đoạn ưu đãi, chi phí bảo dưỡng thấp cũng là điểm cộng lớn. Trên các hội nhóm, diễn đàn về VinFast VF 3, không khó để bắt gặp những bài đăng khoe hóa đơn bảo dưỡng với chi phí thấp không ngờ.

“Đi 16.000 km mới chỉ chi 250.000 đồng bảo dưỡng, cái gì cũng miễn phí”, người dùng có tên Tiến Dũng Sáu Tám chia sẻ. Trong khi đó, tài khoản Thế Anh cũng vui vẻ cho biết: “Xe thì 15.000 km mới cần bảo dưỡng. Đi VF 3 tốn nhất vẫn là tiền rửa xe”. Con số vài trăm nghìn đồng cho quãng đường vận hành hàng chục nghìn km là điều mà trước đây, phần lớn chủ xe xăng khó có thể hình dung.

Kết hợp với mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ phủ khắp toàn quốc cùng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin, VinFast VF 3 đã mang tới sự nhẹ đầu cho hàng vạn chủ xe.

Năm 2025, đã có 44.585 chiếc VF 3 được bán ra, đưa mẫu xe này trở thành cái tên dẫn đầu toàn thị trường về doanh số. Những con số này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của một mẫu xe vừa túi tiền nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng.

Nguồn tin: autobikes.vn